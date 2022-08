Abo Rekonstruktion eines Kriegsverbrechens – Um 10.40 Uhr schlugen die Raketen in der Schweizer Partnerstadt ein

Winnizja war in der Ukraine bekannt für seine Züri-Trams und als sichere Stadt fernab der Front. Was passierte am Tag, als Lisa (4) und 27 weitere Menschen starben? Betroffene erzählen.