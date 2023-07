Nur noch Digitalradio – UKW-Sender im Lötschbergtunnel vorzeitig abgeschaltet Eigentlich werden die UKW-Radiosender erst Ende 2024 abgestellt. Aber im Lötschbergtunnel ist das bereits geschehen, trotz des Autoverlads. Julian Witschi

Wer auf dem Lötschberg-Autoverlad Radio hören will, Verkehrsnachrichten oder auch Notfallinformationen, muss von UKW auf DAB+ umstellen. Foto: Markus Hubacher

Die Sommerreisewelle rollt an. Am Autoverlad in Kandersteg sei zur Ferienzeit zwischen 9 und 15 Uhr mit längeren Wartezeiten zu rechnen, warnt die Betreibergesellschaft BLS. Sie empfiehlt daher, früher oder später anzureisen und immer den Onlinefahrplan zu prüfen.

Wer es auf den Autozug geschafft hat, wurde früher mit Schildern darauf hingewiesen, im Radio sei SRF 1 auf 88,20 MHz zu empfangen. Diese Frequenz solle im Notfall für Informationen eingeschaltet werden, hiess es jahrelang auch in Broschüren für die Benutzerinnen und Benutzer des Autoverlads.

Widerstand gegen UKW-Aus

Doch der UKW-Sender im 14,6 Kilometer langen Tunnel wurde bereits abgeschaltet. Obwohl das Aus für UKW und damit die alleinige Verbreitung der Radioprogramme per Digitalsender DAB+ nach langjährigem Streit erst auf Ende 2024 beschlossen wurde.

Und auch gegen diese Frist gibt es aber Widerstand. Der Privatradiopionier Roger Schawinski hat ein Gesuch eingereicht, um auch nach 2024 mit seinem Radio 1 in Zürich auf UKW senden zu dürfen. Eine Petition Schawinskis gegen die Einstellung der UKW-Sender hatte der Ständerat erst im Herbst 2022 abgelehnt.

Das Aus für den Lötschberg-Sender kam aber schon Anfang 2022 während der laufenden Sanierung des Tunnels mit dem Ersatz der Fahrbahnen und weiteren technischen Einrichtungen. Die alte UKW-Anlage wurde dabei entfernt und durch DAB ersetzt, wie Silvia Canova, Sprecherin des Bundesamts für Kommunikation, sagt. Das sei von den Tunnelbetreibern mit dem Bakom abgesprochen.

Neues Notfallsystem

Die Funktion des Autoradios als Informationskanal im Tunnel soll trotzdem weitergeführt werden. Die BLS hat die Möglichkeit, im Tunnel via DAB Mitteilungen abzusetzen. Dazu blinkt bei jeder Infotafel auf den Verladewagen neu das Radio-Symbol und macht die Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam, wie Canova erklärt.

Zusätzlich verfügten alle Autoverladewagen über eine Beschallungsanlage. «Hier können wir ausserhalb des Tunnels zu den Kundinnen und Kunden auf dem Autozug sprechen», erklärt Canova. Dies, weil der spezielle DAB-Modus nur im Tunnel funktioniere.

Auch neuer Gubristtunnel ohne UKW

Wer ein Autoradio hat, das lediglich UKW empfängt, hört damit im Tunnel aber nur noch ein Rauschen. Und auch keine Verkehrsinformationen. Das gilt schon für ein anderes Bauwerk.

Drei Spuren, über 3 Kilometer lang, aber kein UKW mehr: Die dritte Röhre des Gubristtunnels in Regensdorf ZH. Foto: Sibylle Meier

Im Mai machte Schlagzeilen, dass in der neu eröffneten dritten Röhre des Gubrist-Autobahntunnels auf der Nordumfahrung von Zürich keine UKW-Programme empfangen werden können. Das zuständige Bundesamt für Strassen Astra verzichtete auf den Einbau einer UKW-Sendeanlage und baute lediglich eine digitale DAB-Anlage ein. Dies mit Blick auf die Kosten für die kurze Betriebsdauer bis zur geplanten UKW-Abschaltung.

Die SRF-Konsumentensendung «Espresso» wies darauf hin, dass Autofahrende ohne DAB+-Radio im Notfall auch keine Sicherheitsdurchsagen der Einsatzkräfte empfangen könnten. Das Astra habe aber bereits rund 200 Tunnel ab einer Länge von 300 Metern mit DAB+ ausgerüstet. Wer Radioprogramme oder Verkehrsnachrichten empfangen möchte, muss auf den neuen Standard DAB+ umstellen.

UKW ist noch nicht tot

Die Verbreitung von Digitalradiogeräten nimmt zwar weiter zu. Der Anteil der Hörerinnen und Hörer von UKW-Sendern ist aber noch längst nicht marginal: Im Herbst 2022 betrug der UKW-Anteil immerhin noch 23 Prozent. Laut Bakom erfolgten dagegen 77 Prozent des Radiohörens digital über DAB+ oder das Internet.



