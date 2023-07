Stand der ukrainischen Offensive – Kritik von Russen-General zeigt Probleme der Besatzer Den Ukrainern gelingt es gemäss mehreren Berichten, die Russen unter Druck zu setzen. In Bachmut sollen sie Geländegewinne erzielt haben. Im Fokus steht die Front im Süden. Nicolas Freund

Kampf um strategische Vorteile: Ukrainischer Raketenwerfer an der Front in der Nähe von Bachmut. Foto: Keystone

Obwohl die ukrainische Gegenoffensive bisher noch keinen grossen Erfolg hatte, zeigen mehrere Meldungen, wie die russischen Besatzer in der Ukraine immer stärker unter Druck geraten. So soll es der ukrainischen Armee in der Nähe der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Bachmut gelungen sein, mehrere erhöhte Positionen zurückzuerobern, was ihnen strategische Vorteile in der Region verschafft. Möglicherweise ist nun auch mindestens eine der Strassen in die von russischen Truppen besetzte Stadt direktem Feuer der ukrainischen Streitkräfte ausgesetzt.