Widerstand gegen ORS in Burgdorf – Ukrainische Flüchtlinge kritisieren Asyl­organisation scharf Über 100 Ukrainerinnen und Ukrainer bemängeln in einem Brief die Betreuung durch ORS. Eine Betroffene erzählt. Benjamin Bitoun Regina Schneeberger

Fühlt sich von der ORS im Stich gelassen: Oksana Bolhova ist eine der über 100 Geflüchteten aus der Ukraine, die sich in einem Hilfeschreiben an die Berner Behörden wandten. Foto: Franziska Rothenbühler

Auf den ersten Blick ist die Verzweiflung der Leute, die am Uferweg in Burgdorf wohnen, nicht spürbar. Kinder springen im Garten auf einem Trampolin, im Hintergrund plätschert die Emme. An den sandfarbenen Blöcken bröckelt die Fassade. Eine Siedlung wie viele andere. Nur etwas mehr heruntergekommen als die meisten. Die Häuser sollen auch schon bald einer neuen Überbauung weichen. Bis es so weit ist, leben in den Wohnungen Flüchtlinge aus der Ukraine. Gegen 300 Personen sind es derzeit. Die Unterkunft wird von der Asylorganisation ORS betrieben.