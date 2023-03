So benutzt der Kreml den CS-Untergang für seine Propaganda

Von Michelle Muff

Die UBS übernimmt die Credit Suisse: Die Fusion wird auch in Russland thematisiert. Foto: Urs Judas (Tamedia)

«Wurde die Credit Suisse Opfer antirussischer Sanktionen?», titelte das russische Staatsmedium «Sputnik Radio» am vergangenen Dienstag in einem Beitrag, der den Kollaps der Credit Suisse behandelt. Die Übernahme der Bank sowie deren Hintergründe und Konsequenzen wurden in den vergangenen zwei Wochen auch in den russischen Medien thematisiert. Während viele der dortigen Zeitungen objektiv über die CS berichteten, nutzten einige in Russland ansässige Publikationen den Untergang der Schweizer Grossbank, um Propaganda für die russische Wirtschaft und den Krieg in der Ukraine zu betreiben.

So vermitteln verschiedene Medienportale, dass der Fall der CS eine Folge der von der Schweiz übernommenen Sanktionen gegen Russland sei. «Die Schweiz hat die traditionelle Neutralitätspolitik abgelehnt, an der sie während des Zweiten Weltkriegs festhielt», sagte die Wirtschaftsredaktorin staatsnaher Medien, Natalya Karnowa, gegenüber «Sputnik»: «Damals behielten Schweizer Banken noch alles Geld, das zu ihnen kam.»

Jetzt habe sich die Schweiz den antirussischen Sanktionen angeschlossen, so Karnowa: «Die Folgen liessen nicht lange auf sich warten.» Viele Kunden hätten durch die Sperrung russischer Konten das Vertrauen in Schweizer Kreditinstitute verloren und begonnen, ihr Geld abzuheben. Damit steht der Zusammenbruch der Credit Suisse laut der Ökonomin in direktem Zusammenhang mit der Aufgabe der traditionellen Schweizer Neutralität.

Die Message der Aussagen ist klar: Der Westen schadet mit den gegen Russland ausgesprochenen Sanktionen nur sich selbst. Und Russland sitzt im Krieg gegen die Ukraine – der in russischen Medien immer noch eine militärische Spezialoperation genannt wird – am längeren Hebel.

Die USA sollen die Schweiz erpressen

In einem anderen Beitrag des staatlich finanzierten Nachrichtenkanals «Russia Today» werden sogar die USA indirekt als Strippenzieherin für die CS-Krise verantwortlich gemacht, weil die Schweiz sich weigert, Waffen zur Lieferung an die Ukraine freizugeben. «Die USA erpressen ‹neutralen› europäischen Staat», titelte das Medium.

Der Artikel verweist dabei auf einen Telegram-Post von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Aussenministeriums: In dem Post bringt Sacharowa den CS-Niedergang mit Aussagen des US-Botschafters Scott Miller in Verbindung. In einem Interview mit der NZZ sagte Miller Mitte März, die Schweiz könne sich nicht als neutral bezeichnen und zulassen, dass der Aggressor Russland vom Wiederausfuhrverbot von Waffen «profitiert».

Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa. Foto: Russian foreign Ministry press service/TASS

«Angesichts der Tatsache, dass die zweitgrösste Schweizer Bank direkt nach der Pleite von US-Banken zusammengebrochen ist, wirken solche Aussagen wie eine direkte Erpressung», schreibt Sacharowa auf Telegram. Die Essenz von Millers Botschaft an die Schweiz sei folgende: «Wenn ihr die Neutralität aufgebt und Waffen an das Kiewer Regime liefert, werdet ihr so gut und reich leben wie bisher; wenn ihr das nicht tut, stehen euch schlechte Zeiten bevor.»

Wieso Millers Aussagen ein Beweis für Erpressung sind und ob die USA den Absturz der CS-Aktie ihrer Meinung nach bewerkstelligt haben, lässt Sacharowa offen. Mehrere Medien thematisierten aber trotzdem ihren Telegram-Post. Die USA in der Rolle des Erpressers: Das passt zum oft benutzten Narrativ in der russischen Propaganda, wonach die USA als Aushängeschild des Westens Russland um jeden Preis schaden wollen.

Nonbinäre Person soll schuld sein

Komplett absurd mutet ein weiterer Bericht der staatsnahen, einflussreichen Boulevardzeitung «Moskowski Komsomolez» an, die mit einer Auflage von 750’000 Exemplaren nach eigenen Angaben zu den grössten Zeitungen des Landes gehört. In einem Artikel wird Philip Bunce bzw. Pippa Bunce für die CS-Krise mitverantwortlich gemacht. Bunce ist Senior Director der Credit Suisse in London und bezeichnet sich selber als genderfluid und nicht binär. Zur Arbeit erscheint Bunce manchmal als Philip, manchmal in Frauenkleidern als Pippa – und schaffte es schon in die Top-50 der von der «Financial Times» gekürten 100 Geschäftsfrauen, die sich besonders stark für die Förderung von Frauen einsetzen.

Der Autor des Artikels sieht die nicht binäre Geschlechtsidentität als Grund für das erfolglose Management der Credit Suisse. «Wenn die Bank von einem rosa Pony oder einer Regenbogen-Pippa geführt wird, wird sie unweigerlich platzen», schreibt der Autor in dem Artikel in der «Moskowski Komsomolez». Natürlich gebe es wohl auch wirtschaftliche Erklärungen, steht weiter. «Aber die Logik legt nahe, dass sich Fehler angesammelt haben. Und wer macht eher Fehler – ein rationaler oder ein psychisch kranker Mensch?»

Mit diesen unsinnigen, LGBTQA-feindlichen Aussagen beleidigt der Journalist queere Personen und bedient sich einer in Russland gängigen antiwestlichen Rhetorik, die alles diffamiert, was im Westen als «woke» gilt. So schreibt der Autor weiter: «Die Agenda der liberalen Welt ist genau diese: Gottlose Dinge werden zur Norm.» Wissen und Können seien nicht wichtig, «wichtig ist nur, wie pervers man ist». Erst kürzlich verschärfte die Duma in Russland ein Gesetz über die «LGBT-Propaganda», das nun jegliche positive Darstellung von homosexueller Liebe unter Strafe stellt.

Europäische Banken werden es «bereuen»

Und was bedeutet das Ende der CS gemäss russischen Medien nun für Russland? Da die russische Wirtschaft bereits von den US-amerikanischen und europäischen Finanzmärkten abgeschottet ist, erwarten verschiedene Ökonomen keine grossen Auswirkungen. «Wir können uns nicht mit dem Virus infizieren, das jetzt durch Europa streift – wir haben uns isoliert», sagte der Ökonom Michail Sadornow gegenüber dem Newsportal RBC.

Der russische Oligarch Oleg Deripaska glaubt aber, dass es in den Reden westlicher Politiker und im Handeln von Bankinstituten demnächst «mehr Neutralität» geben werde, wie die Zeitschrift «Business Gaseta» ihn zitiert. «Viele europäische Banken werden es bereuen, ihre russischen Filialen so hastig geschlossen zu haben», fügte der Unternehmer hinzu.

Insgesamt meldete die CS 46,1 Milliarden Franken an russischen Vermögen, wovon die Bank 17,6 Milliarden Franken gesperrt oder eingefroren hat. Tatsächlich sind reiche Kundinnen und Kunden aus China aufgrund der Sanktionen gegen Russland wegen möglicher Strafmassnahmen besorgt, und viele haben in den vergangenen Wochen ihre Gelder abgezogen. Zum Niedergang der CS haben aber ganz andere Gründe geführt, allen voran jahrelanges Missmanagement der Führungskräfte. Dass russische Medien den CS-Untergang mit verdrehten Fakten nun für eigene Zwecke instrumentalisieren, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich der russische Staat Wahrheiten zurechtbiegt – und damit seine Bürger und letztlich womöglich auch sich selbst täuscht.