Stromausfälle in der Ukraine: «Laden Sie Ihre Handys und Powerbanks»

Von Nora Seebach

Langsam, aber sicher bricht der Winter ein. Und Russland will, dass die Ukraine friert. Und in der Dunkelheit sitzt. Zwei russische Politiker plädieren im russischen Staatsfernsehen dafür.

Die ukrainische Zivilbevölkerung soll demoralisiert und schliesslich zur Flucht gezwungen werden. Die Moderatorin meint, Russland habe einfach keine andere Wahl.

Auf den Winter hin beginnt eine neue Phase des Krieges. Ab Donnerstag, dem 20. Oktober, limitiert die Ukraine erstmals seit Kriegsbeginn den Stromverbrauch der Bevölkerung. Von 7 bis 23 Uhr muss der Energieverbrauch auf ein Minimum beschränkt werden.

Die Nationale Energiegesellschaft Ukrenergo verkündet auf Telegram, dass die Menschen in der Ukraine nachschauen können, wann und wo der Strom gekappt werden wird, «aber nie länger als 4 Stunden».

Die Nachricht von Ukrenergo liefert auch ein paar Ratschläge: «Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bis morgen früh um 7 Uhr geladene Handys, Powerbanks, Wasser, Taschenlampen und Batterien dabei haben. Warme Socken und Decken. Und Umarmungen für Familie und Freunde.»

In der Stadt Sumi im Nordosten der Ukraine wird bereits den ganzen Tag lang sogar auf Wasser verzichtet. Das Ziel ist, durch die geplanten Einschränkungen späteren Mangellagen und Ausfällen vorzubeugen, so der Gouverneur.

Schon im September gab es Stromausfälle: Eine Ukrainerin in Kupiansk lädt ihr Handy und Taschenlampen mit einem Generator auf. Foto: Yasuyoshi Chiba (AFP)

Dass der Strom rationiert wird, zeigt, dass sich die Ukraine tatsächlich um die Grundversorgung in den kälteren Monaten sorgt.

Schon seit dem 10. Oktober intensivieren die russischen Truppen ihren Beschuss von Energieinfrastruktur in der Ukraine. Die Schäden an den Energiekraftwerken sind erheblich: Ein Drittel ist nach ukrainischen Angaben beschädigt. Die WHO warnt vor einer humanitären Katastrophe.

Die Luftangriffe und Stromausfälle holen die Kriegsfront nochmal näher zu den Menschen, die in westlichen Städten der Ukraine leben.

In Lwiw zum Beispiel gab es schon in den letzten Tagen sporadische Black-outs. Wir sehen Bilder von jungen Frauen, wie sie sich in einem Café bei Kerzenschein unterhalten. Das könnte fast als gemütliches Ambiente durchgehen. Wenn wir jedoch an die russischen Drohungen denken, an die Erfrierungspläne, wird aus gemütlich schnell unheimlich.

Ein Café ohne Strom in der westukrainischen Stadt Lwiw, nachdem am 11. Oktober 2022 drei russische Raketen auf die Energieinfrastruktur abgefeuert wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn (AFP)

Die Stimmung in der Ukraine wird von russischer und ukrainischer Seite sehr verschieden dargestellt. Russische Quellen behaupten, die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer zerbröckle. Die Ukraine prangert den «Terror» Russlands an, versichert aber gleichzeitig, dass er ihren Kampfgeist keineswegs brechen, sondern eher befeuern werde.

Selenski kündigte an, mobile Stromanschlüsse in Städten und Dörfern zur Verfügung zu stellen. Auf Twitter wiederholte er seine berühmte rhetorische Frage: «Ohne Elektrizität oder ohne die Russen?»

Schon im September versicherte Selenski auf Twitter: «Kälte, Hunger, Dunkelheit und Durst sind für uns nicht so beängstigend und tödlich wie eure ‹Freundschaft und Brüderlichkeit›».

Trotz seiner Beteuerungen bereitet die Energieknappheit Selenski sicherlich grosse Sorgen. Denn nicht nur für die Zivilbevölkerung und die Städte, sondern auch für die Kriegsführung ist eine konstante Versorgung mit Strom matchentscheidend. Die ukrainische Armee braucht Energie für den Nachschub, die Versorgung, Transport und Kommunikation.

Kiew am späten Abend des 11. Oktober 2022 während eines Stromausfalls, nachdem Raketenangriffe auf kritische Infrastrukturen erfolgt waren. Foto: Eugene Kotenko (AFP)

Ein Ende der russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte weit hinter der Front ist noch nicht in Sicht: Am Mittwochabend, dem 19. Oktober, erklangen wieder Luftsirenen, und es wurde gemeldet, dass ein grosses und wichtiges Wärmekraftwerk in der westukrainischen Stadt Burshtyn «ziemlich schwer» getroffen wurde.

In der Metrostation in der ukrainischen Hauptstadt suchten am gleichen Abend Jugendliche am Boden sitzend Schutz vor den Luftangriffen. Ihre Gesichter beleuchtet vom blauen Schimmer der Smartphones.