Russische Freiwillige in der Ukraine: Es gibt kein Lebenszeichen von Kirill

Von Enver Robelli

Russlands Verteidigungsminister zeigt sich trotz Rückschlägen in der Ostukraine unbeirrt: Sein Land habe im Zuge der «Teilmobilisierung» bereits mehr als 200’000 Menschen eingezogen. «Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in sechs Ausbildungszentren», sagt Sergei Schoigu.

Betroffen von der staatlich verordneten «Rekrutenlese» sind vor allem wirtschaftlich rückständige Gebiete Russlands wie Jakutien, Irkutsk, Burjatien und muslimisch geprägte Teilrepubliken wie Dagestan. Auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim sollen 90 Prozent der Einberufenen Tataren sein, obwohl sie nur ein Siebtel der Bevölkerung ausmachen.

Der tatarische Historiker und Journalist Kamil Galejew vermutet, dass die Mobilisierung «Elemente einer ethnischen Säuberung» aufweist.

Ab dem 1. November beruft Russland 120'000 Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren zum einjährigen Wehrdienst ein. Diese sollen aber nicht in die Ukraine geschickt werden. So lautet das Versprechen der Behörden. Juristen sagten aber bereits im Frühjahr, dass laut russischem Gesetz auch Wehrdienstleistende nach ihrer Grundausbildung in der Armee in Kampfgebiete zum Einsatz kommen könnten.

Laut russischen Exilmedien ist die Zahl der Wehrdienstverweigerer in Russland nach dem Überfall auf die Ukraine gestiegen. Im Frühling sei ein Drittel der geplanten 134'500 Wehrpflichtigen nicht eingezogen worden.

Das Onlineportal «Nowaja Gaseta Europe» meldete diese Woche, dass bereits vor der «Teilmobilisierung» in mehreren Regionen versucht wurde, Freiwilligenbataillone zu bilden. Der Kreml wolle damit Verluste in der Ukraine ausgleichen, hiess es zuvor in einer Analyse des Institute for the Study of War (ISW) in Washington.

Als Beispiel für die gescheiterte Rekrutierung wird das sogenannte Baikal-Bataillon aus der sibirischen Region Burjatien genannt. Laut «Nowaja Gaseta Europe», die in Lettland erscheint, hätten sich nur ein paar Dutzend Personen für den Kampfeinsatz in der Ukraine gemeldet.

Seit Ende September versuchten Familien verzweifelt, Kontakt mit ihren Angehörigen aufzunehmen. Gemäss einer Recherche des Onlinemediums wurden die meisten Soldaten des Baikal-Bataillons am 28. September in einem Dorf in der ukrainischen Region Charkiw regelrecht dezimiert.

Elena B., eine Mutter aus Burjatien, sagte, ihr sei es seit dem 26. September nicht mehr gelungen, ihren Mann Kirill zu kontaktieren. «Ich will nicht mit 40 Witwe werden, und ich will nicht, dass meine Kinder zu Waisen werden, ich will nur meinen Mann zurück.»

Foto aus der Regionalzeitung, in der für einen Freiwilligeneinsatz geworben wird. Foto: Baikal Daily

Im Sommer hatte eine Regionalzeitung in Burjatien über die Bildung eines Baikal-Bataillons berichtet. Den Freiwilligen wurde ein Monatssold von umgerechnet etwa 1700 Franken in Aussicht gestellt. Ausserdem kämen sie in den Genuss von weiteren Privilegien wie kostenlose medizinische Behandlung, Vergünstigungen für Familien und für die Einschreibung der Kinder an Hochschulen.

Die aus Burjatien stammende Frau Elena B. erklärte gegenüber «Nowaja Gaseta Europe», wie es dazu kam, dass ihr Mann sich zum Einsatz in der Ukraine meldete. «Wir haben drei Kinder, und mein Mann hat seinen Job verloren. Ich kann nicht behaupten, dass wir uns besonders für Politik interessiert hätten. (…) Dann hat mein Mann seine Arbeit verloren, ich habe kein Geld, ich bin im Mutterschaftsurlaub und muss die Miete bezahlen.»

Ihr Mann Kirill, so Elena B., habe in einer Chatgruppe eine Anzeige über die Rekrutierung für das Baikal-Bataillon gelesen. «Wir haben lange darüber nachgedacht: Der Sold war sehr hoch…». Nun bangt sie um ihren Ehemann. Die Behörden würden schweigen. «Die Hoffnung aber», so Elena B., «stirbt zuletzt.»