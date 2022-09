Russische Raketen treffen Staudamm bei Kriwi Rih

Das war bestimmt kein Zufall: Am Mittwoch, als Wolodimir Selenski die befreite Stadt Isjum in der Region Charkiw besuchte, attackierten die Russen Kriwi Rih, die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten. Acht Raketen und Marschflugkörper trafen gemäss Medienberichten die Infrastruktur der Wasserversorgung von Kriwi Rih sowie einen Damm des nordwestlich der Stadt gelegenen Wasserreservoirs. Durch das zerstörte Pumpwerk des Staudamms strömten derart grosse Wassermassen, dass der Fluss Inhulez über die Ufer trat. Der Wasserpegel des Flusses soll um bis zu zweieinhalb Meter gestiegen sein. In den sozialen Medien veröffentlichte Videos und Fotos zeigen überflutete Wohngebiete.

Nach Angaben von Oleksandr Wilkul, Chef der Militärverwaltung von Kriwi Rih, erfassten die Fluten über 110 Häuser, Hunderte Menschen wurden mit Bussen evakuiert. Personen sollen keine zu Schaden gekommen sein. In einem Stadtteil von Kriwi Rih blieben wegen der Zerstörung einer Wasserleitung über 5000 Menschen zwischenzeitlich ohne Wasser.

In der Stadt, die in der südlichen Ukraine liegt, leben rund 625’000 Menschen. Bis zum Donnerstagvormittag gelang es Zivilschützern und Militärs, die Lage am Fluss Inhulez zu stabilisieren. Nach Reparaturen sei der Wasserpegel zurückgegangen und die Wasserversorgung wiederhergestellt, teilten die Behörden mit. Die Lage in den Stadtteilen, in denen Überschwemmungsgefahr drohe, werde ständig überwacht.

Unmittelbar nach den russischen Raketenangriffen auf Kriwi Rih war eine Hochwasserkatastrophe befürchtet worden. Der ukrainische Präsident Selenski sprach von einem Versuch der Russen, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen. Der ukrainische Aussenminister Dmitro Kuleba nannte die Angriffe ein Kriegsverbrechen und einen Terrorakt.

Dieses von den ukrainischen Behörden veröffentlichte Bild zeigt Schäden am Damm des Wasserreservoirs nahe der Industriestadt Kriwi Rih. Foto: Twitter

Russlands Raketenschläge gegen Selenskis Heimatstadt waren wohl nicht nur ein Racheakt, sondern auch aus strategischen Gründen kein Zufall. Die Attacke auf den Staudamm war nach Einschätzung von Experten ein Versuch, die ukrainische Südoffensive in Richtung Cherson zu stoppen oder zumindest zu bremsen, indem der Inhulez-Fluss geflutet und dadurch Pontonbrücken der Ukrainer weggeschwemmt wurden, wie auch Videos und Fotos in den sozialen Medien zeigen. Weiter südlich bei Cherson bildet der Inhulez, der ein Nebenfluss des Dnjepr ist, derzeit die Frontlinie zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Der höhere Wasserstand erschwert ein Passieren des Flusses.

Auch nach Ansicht des Instituts für Kriegsstudien in Washington, das in seinen täglichen Lageberichten auch russische Quellen wie Militärblogs auswertet, versuchen die russischen Streitkräfte, Vorstösse der Ukrainer über den Inhulez zu verhindern. Es ist Kiews Ziel, Cherson zurückzuerobern.

Die massiven Raketenangriffe auf die Wasserinfrastruktur von Kriwi Rih erfolgte, nur wenige Tage nachdem Russland in der Stadt Charkiw und deren Umgebung die Stromversorgung lahmgelegt hatte. Auch in anderen Städten wie Mikolajiw, Saporischschja oder Dnipro beschiesst Moskau kritische Infrastruktur. Der intensivierte Beschuss von ziviler Infrastruktur ist eine Reaktion der Invasoren auf die erfolgreiche Gegenoffensive der Ukrainer im Nordosten ihres Landes.

Am Donnerstag hat das russische Militär gemäss eigenen Angaben erneut Kriwi Rih mit Raketen angegriffen. Diese hätten Industrieobjekten gegolten, teilte die lokale Militärverwaltung mit. Die Zerstörungen seien «ernsthaft».

Vincenzo Capodici, 15. September 2022