Putins Teilmobilisierung – dem US-General fällt der Kiefer runter

Wladimir Putin will also mindestens 300’000 Reservisten aufbieten für den Krieg in der Ukraine. Angeblich denkt der Kreml sogar darüber nach, eine Million in die Schlacht zu schicken.

Nun, das sind keine professionellen Soldaten, sondern ehemalige Wehrmänner, denen Praxis und Übung fehlen. Die Begeisterung der Russinnen und Russen hält sich entsprechend in Grenzen.

Und inzwischen gibt es Meldungen, dass die Proteste lauter werden, vor allem von den Frauen, die zurückbleiben. Die bekannte Publizistin und Putin-Kritikerin Anne Applebaum hat zum Beispiel dieses Video aus Dagestan gepostet:

Und Kollegin Zita Affentranger hat sich dazu in einem Podcast Gedanken gemacht.

Die Proteste gegen die Teilmobilisierung sind das Eine. Putins Schergen können sie einfach niederknüppeln. Nicht niederknüppeln lässt sich dagegen das weit grössere Problem, nämlich die Teilmobilisierung an sich.

Wer je im Rahmen einer Mobilmachungsübung in einen Wiederholungskurs der Schweizer Armee eingerückt ist, kann ein Lied davon singen: Da geht es oft chaotisch zu und her, viel muss improvisiert werden, und ab und zu geht selbst ein tüchtiger Wehrmann in einer Scheune vergessen. Und das gilt für eine Übung in der Schweiz mit ihren kurzen Distanzen und dezentralisierten Mobilmachungsplätzen.

Eine Mobilisierung ist eine der schwierigsten und komplexesten militärischen Operationen, nie ist eine Armee so verwundbar wie in dieser Phase, auch das lernt man im WK.

Noch viel mehr gilt das für Russland, im Gegensatz zur übersichtlichen Schweiz ein Imperium, das sich über 11 Zeitzonen erstreckt. Nur schon aus geografischen Gründen dürfte es schwierig sein, 300’000 Soldaten zusammenzutrommeln.

Dem pensionierten US-General Mark Hertling klappte denn auch «der Kiefer runter», als er von Putins Ankündigung erfuhr, wie er auf Twitter schreibt. Die Ankündigung der russischen Teilmobilisierung analysiert er in einem interessanten Thread. Und er weiss, wovon er spricht.

Denn General Hertling kommandierte zuletzt die US-Landstreitkräfte in Europa, bevor er die Armee Ende 2012 verliess. Von 2007 bis 2009 führte er die 28’000 Angehörigen der US-Task-Force im Nordirak.

Vor allem aber war Hertling von 2009 bis 2011 für die Ausbildung in der US-Army verantwortlich, wobei das Training an mehr als zwei Dutzend Standorten stattfand. Das macht Hertling zur interessanten Quelle, wenn es um die russische Teilmobilisierung geht.

In seinem Twitterbeitrag berichtet er zunächst über seine Tätigkeit und darüber, wie das militärische Training in der US-Army organisiert ist: Während seiner Zeit als Kommandant in Europa seien ungefähr «150’000 neue Soldaten pro Jahr an damals 5 Standorten für die Grundausbildung und an 21 Standorten für die erweiterte Ausbildung» geschult worden.

Demnach erhalten die meisten neuen US-Soldaten eine zehnwöchige Grundausbildung, wobei sie je nach Waffengattung auch länger dauert, etwa bei der Infanterie, der Artillerie oder der Militärpolizei. Darauf folgt noch eine Spezialisierung, zum Beispiel im Bereich Logistik.

Während dieser Zeit werden die Soldaten und Soldatinnen «von sehr professionellen Drill-Sergeants geschult». Ein überzeichnetes Bild eines solchen amerikanischen Ausbildners bietet der Film «Full Metal Jacket» mit der Figur von Drill-Sergeant Hartman. (Schauspieler Ronald Lee Ermey war übrigens selbst ein früherer US-Marine.) Nach ihrer Ausbildung melden sich die US-Soldaten bei ihrer Einheit und übernehmen die für sie vorgesehene Funktion.

General Hertling erinnert daran, dass die USA 344 Millionen Einwohner haben und die Army 150’000 Personen pro Jahr ausbildet. Dagegen hat Russland eine Bevölkerung von 144 Millionen.

Alle russischen Wehrpflichtigen durchlaufen gemäss Hertling ihre Grundausbildung in Labinsk in der Region Krasnodar in Südrussland. Einige Soldaten erhalten zusätzlich eine Spezialausbildung, die meisten jedoch werden erst in ihrer Einheit geschult.

Und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine schreibt Hertling: «Die russischen Soldaten erhielten nur wenige Tage Grundausbildung, bevor sie im November letzten Jahres nach Belarus geschickt wurden», wo die russischen Streitkräfte vor der Invasion zum Teil aufmarschierten.

In seiner aktiven Zeit, als das Verhältnis zwischen dem Westen und Moskau noch entspannter war, reiste Hertling zweimal nach Russland. Dabei besuchte er russische Streitkräfte, die ausgebildet wurden, zuerst im Grundkurs und dann bei ihren Einheiten.

Die militärische Grundschulung bezeichnete der US-General als «furchtbar»: «Gewöhnung statt Qualifikation an den Gewehren, rudimentäre Erste Hilfe, sehr wenige Simulationen, um Ressourcen zu sparen.» Vor allem aber sei die Führung durch die Drill-Sergeants «schrecklich» gewesen. Schlimmer noch als in «Full Metal Jacket»?

US-General Mark P. Hertling war im Irak im Einsatz: Im Bild sieht man, wie er im Jahr 2007 in Bagdad zu den Medien spricht. Foto: Wathiq Khuzaie (AP Photo/Keystone)

Offenbar ist auch die Spezialausbildung dürftig, wobei es darauf ankommt, wie eine Einheit ausgestattet ist. Hertling berichtet: «Angehörige einer Panzereinheit, die ich in der Nähe von Moskau besuchte, erzählten mir stolz, dass jede Panzer-Besatzung pro Jahr einen Schuss abgeben könne.» Einen pro Jahr!

«US-Einheiten», fährt Hertling fort, «verbringen Stunden in Simulatoren, und die Besatzungen feuern Dutzende Male pro Jahr mit scharfer Munition.» Das gilt auch für die Schweizer WK-Soldaten, wenn sie die Mobilmachungsübung einmal überstanden haben.

Im Gegensatz zur Ausbildung der russischen Soldaten ist jene ihrer ukrainischen Gegner nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 modernisiert worden. Seither bilden amerikanische Instruktoren Ukrainer aus.

Hertling fasst am Ende seines Threads zusammen: «Die russische Armee ist schlecht geführt und schlecht ausgebildet. Das fängt schon bei der Grundausbildung an und wird auch während der Zeit, die die russischen Soldaten in Uniform verbringen, nicht besser.»

Deshalb werde die Mobilisierung von 300’000 Reservisten «extrem schwierig». Zumal die konventionellen Streitkräfte, die zusammengewürfelten Milizen und der Einsatz von Paramilitärs wie der Wagner-Gruppe samt Rekrutierung von Gefangenen keinen Erfolg gebracht haben. Mit «Neulingen» an der Front erwartet General Hertling «ein weiteres Desaster» der Russen. Sein Kiefer sei immer noch unten.

Christof Münger, 27. September 2022