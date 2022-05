Massenrückzug beschleunigt sich – Ukraine-Krieg beschert westlichen Konzernen Verluste in Milliardenhöhe Ob BP, Shell, Renault, McDonald’s, Siemens, Holcim oder Swiss Re: Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg ziehen sich westliche Firmen aus Russland zurück – und müssen riesige Abschreibungen vornehmen. Hans-Jürgen Maurus

McDonald’s verkauft seine 850 Filialen in Russland: Die Lokale der Fastfoodkette – wie dieses Restaurant in Moskau – sind schon lange geschlossen. Foto: Dukas

Die goldenen Bögen auf rotem Grund – das Logo der US-Restaurantkette McDonald’s – sind in Russland Geschichte. Dreissig Jahre nach Eröffnung der ersten Filiale unweit des Puschkin-Platzes in Moskau hat die Konzernzentrale in Chicago diese Woche den Rückzug aus Russland beschlossen. 850 Niederlassungen werden an den russischen Unternehmer Alexander Govor verkauft.