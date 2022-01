«Apropos» – der tägliche Podcast – «Ufschlüsse, Kollege!» Eine kleine Kulturgeschichte des Skilifts Er ist das Nadelöhr, durch das jeder Skifahrer muss: der Skilift. Ode an eine Schweizer Erfindung, die uns in der Kindheit plagt und die Piste doch vergnüglicher macht. Philipp Loser als Host Samuel Waldis als Gast Mirja Gabathuler

Wie kam man bloss vorher den Hügel hoch? Wintersportlerinnen im Skigebiet Engelberg, 1998. Foto: Keystone

«Ufschlüsse, Kollege, ufschlüsse!» – so beginnt der legendäre Skilift-Sketch des Cabarets Rotstift. Und schön aufschliessen, das müssen alle Skifahrerinnen und Snowboarder während der Schweizer Pistensaison. Sonst droht Ungemach in der Skiliftschlange.

Der Bügellift ist eine Schweizer Erfindung und bald 100 Jahre alt. Er plagt manches Kind («Schaffe ich es, rechtzeitig abzubügeln?») und ist doch nicht mehr von der Piste wegzudenken. Er ermöglicht Skifahren auch, wenns aufwärtsgeht: Das schreibt Sportredaktor Samuel Waldis in einer Ode an den Skilift.

Im Podcast «Apropos» erzählt er im Gespräch mit Philipp Loser, warum das Frustrationspotenzial am Skilift so gross ist. Wie der Skilift nach seiner Erfindung auch Gegner hatte – und wie er Eingang in die Popkultur fand.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

