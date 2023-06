Pop-ups in Bern – Üppiger Gastrosommer 2023 – erste Sättigung erkennbar In den letzten Jahren boomten Pop-up-Beizen. Nun scheint der Trend zu stagnieren. Das Angebot ist dennoch umfangreich. Carlo Senn Franziska Rothenbühler (Fotos)

Luftig geniessen im 18. Stock: Die Rooftop Bar PinkLime im Berner Stadtbachquartier. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer vorhat, diesen Sommer im Freien in der Stadt Bern «eis ga z zieh», hat sehr viel Auswahl. Neben den etablierten Beizen gibt es dieses Jahr erneut viele Pop-ups, also Gastrobetriebe, die nur temporär offen haben. Auch wenn sich das in den letzten Jahren explosive Wachstum der Sommergastronomie etwas abgeschwächt hat, gibt es laut Stadt auch diesmal acht offiziell bewilligte Pop-up-Angebote – das ist eines mehr als letztes Jahr. Zusätzlich gibt es auch Sommergastronomie in der Agglomeration und auf privatem Gelände.