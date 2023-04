Revision des Zollgesetzes – Ueli Maurers «nicht behandlungsreifes» Gesetz nimmt erste Hürde Der abgetretene Finanzminister hinterliess Nachfolgerin Karin Keller-Sutter eine Grossbaustelle. Diese setzte eine Arbeitsgruppe ein und verbucht einen ersten Erfolg. Konrad Staehelin

Die Formalitäten sollen bald digitaler und einfacher zu erledigen sein: Grenzübergang Col des Roches zu Frankreich. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ein wenig muss sich die neue Finanzministerin Karin Keller-Sutter gerade wie eine Feuerwehrfrau vorkommen: Die staatlich verordnete Rettung der Credit Suisse scheint vorerst gelungen zu sein. Und am Montag hat sie einen ersten Erfolg bei der Rettung des neuen Zollgesetzes erzielt. Anfang Jahr, als Keller-Sutter es von ihrem Vorgänger Ueli Maurer übernommen hatte, war es noch kurz vor dem Scheitern gestanden.

Bei der Revision geht es um die Anpassung verschiedener Paragrafen, um das Gesetz fit für die Zukunft zu machen. Unter anderem will der Bundesrat die Grundlagen für eine weitgehende Digitalisierung und eine generelle Vereinfachung der Zollprozesse schaffen. Zum Beispiel soll es künftig möglich sein, eine Warenanmeldung inklusive Begleitdokumenten und Bewilligungen vollständig digital einzureichen.

Kantone fühlten sich übergangen

Umstritten ist das Projekt aber aus anderen Gründen, die für die Wirtschaft von untergeordneter Rolle sind. Anstoss erregen insbesondere die Pläne, den Zöllnern polizeiliche Kompetenzen zu übertragen, die bisher den Kantonen zukommen. Gewisse Aspekte der Revision wurden gar bereits in die Tat umgesetzt, bevor das Parlament darüber befinden konnte: So werden nun Zöllner an der Waffe ausgebildet.

Nachdem in der Vernehmlassung vor zweieinhalb Jahren mehr Änderungswünsche als üblich eingegangen waren, überarbeitete die Verwaltung den Gesetzesentwurf stark – und überwies ihn letzten Sommer ans Parlament.

«Es scheint, als habe Frau Keller-Sutter die Sorgen der involvierten Parteien ernster genommen als Herr Maurer.» Leo Müller, Kommissionspräsident

Die überarbeitete Vorlage enthalte nun aber «teilweise vollständig neue Normen», zu denen man sich nie formell habe äussern können, stand in einem Schreiben der Kantone an die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrats, aus dem CH Media zitierte. Die Kantone hätten sich eine zweite Vernehmlassung gewünscht. Das Urteil der Rechtskommission des Nationalrats lautete gar «nicht behandlungsreif».

Es ist davon auszugehen, dass es die Vorlage in der Form, in der sie der Bundesrat verabschiedet hatte, im Parlament schwer gehabt hätte. Um sie zu retten, setzte Keller-Sutter nach wenigen Tagen im Amt darum eine Arbeitsgruppe mit Kantonsvertretern ein, die Verbesserungsvorschläge zuhanden der Wirtschaftskommission ausarbeitete.

Zur Amtsübergabe einen Schlüssel, ein Sparschwein und ein hochumstrittenes Projekt: Ueli Maurer und Karin Keller-Sutter Ende 2022 in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Es scheint, als habe Frau Keller-Sutter die Sorgen der involvierten Parteien ernster genommen als Herr Maurer», kommentierte Kommissionspräsident Leo Müller (Mitte, LU) am Montagmittag den Vorgang. Er hatte den Medien gerade eröffnet, dass die Kommissionsmitglieder aufgrund der nun eingebrachten Vorschläge einen Antrag auf Rückweisung an den Bundesrat abgewiesen hatten.

Das heisst, die Kommission wird nun die Details beraten. Müller geht allerdings davon aus, dass der Nationalrat, wenn er das Geschäft in einer der nächsten Sessionen behandelt, über den Antrag einer Kommissionsminderheit auf Rückweisung abstimmen wird.

Da das Ergebnis in der Kommission mit 11 zu 9 Stimmen knapp ausfiel, könnte es auch im Rat eng werden. Bei einer Rückweisung dürfte es laut Leo Müller zwei bis drei Jahre dauern, bis ein neues Gesetz steht.

Konrad Staehelin arbeitet seit 2020 bei Tamedia, er ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Mehr Infos @KStaeh

