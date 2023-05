Ohne Mandat des Bundesrats: Ueli Maurer am 12. April zu Besuch in der chinesischen Botschaft. Foto: Chinesische Botschaft in der Schweiz

Plötzlich hat man ihre Nummer wieder, plötzlich sind sie wieder da, plötzlich reden sie mit einem! Moritz Leuenberger gibt Anekdoten aus der Zeit der Fichenaffäre zum Besten. Micheline Calmy-Rey erteilt Ratschläge zur Europapolitik. Pascal Couchepin hält Hof in Martigny (nur die grossen Linien, bien sûr!). Christoph Blocher hat ein eigenes Internet-Fernsehen. Ruth Dreifuss weiss immer noch viel über Drogenpolitik, und Didier Burkhalter sagt zwar nicht mehr viel, schreibt aber blumige Kinderbücher.

Bundesrätinnen und Bundesräte haben auch nach dem Amt noch ein Leben. Sie müssen nicht für immer schweigen. Sie können das natürlich tun. Aber sie müssen nicht (wir müssen ihnen ja auch nicht mehr zuhören).

So weit der Normalfall.

Und dann: Ueli Maurer.

Der war schon während seiner Zeit als Bundesrat kein Normalfall. Über ein Jahrzehnt lang rätselte die Schweiz: Meint der das alles ernst? Ist da irgendein raffinierter Plan dahinter?

Ein bisschen theäterlen

Und damit sind nicht nur seine Provokationen und Ausrutscher im Inland gemeint, die Auftritte mit den Corona-Trychlern, die abschätzigen Bemerkungen gegenüber den Medien oder die Beleidigungen von Transmenschen.

Ueli Maurer hat während seiner Zeit in der Regierung auch immer wieder Sympathien für autoritäre Präsidenten und ihre Regimes durchblicken lassen. Er liess sich von Chinas Herrscher Xi Jinping hofieren, und auch zu Russland pflegte er stets enge Beziehungen. Er bezeichnete Wladimir Putin als «strategischen Kopf» und seinen Aussenminister Sergei Lawrow als «einen der Besten». Und das alles nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine.

Zumindest tat er das alles in einer offiziellen Rolle. Als Mitglied der Landesregierung. Mit Absichten, die einer solchen Rolle durchaus entsprechen: bessere Beziehungen, mehr Handel.

Die Beziehungen zu China sind für die Schweiz kompliziert genug, Maurers Interventionen sind gefährlich.

Seit Dezember hat er diese Rolle nicht mehr. Er ist ein pensionierter Bundesrat. Als solcher darf er gern ans Zürcher Sechseläuten und dabei seine Rolle im Credit-Suisse-Debakel schönreden (eine Untersuchung zur CS wird da Klarheit schaffen). Was er allerdings vermeiden sollte, ist, weiterhin Bundesrat zu spielen. Zu theäterlen. Ueli Maurer hat Mitte April den chinesischen Botschafter in Bern besucht und sich dabei vor einer Flaggenwand fotografieren lassen. Es war kaum ein Zufall, dass die Chinesen das Foto just dann veröffentlichten, als der Nationalrat eine Annäherung an Taiwan beschloss.

Ueli Maurer handelte ohne Mandat des Bundesrats. Ueli Maurer handelte rücksichtslos. Er handelte undiplomatisch und naiv. Er wurde von den Chinesen am Nasenring vorgeführt. Die Beziehungen zu China sind für die Schweiz kompliziert genug – unabgesprochene Interventionen von Alt-Bundesräten und Parallelverhandlungen (deren Inhalt niemand kennt) schaden nicht nur, sie sind gefährlich. Was davon ist offizielle Schweiz? Was Rentner Maurer? Was Geschäftsmann Maurer?

Bei seinem Abschied sagte Ueli Maurer, dass er nach so vielen Jahren als öffentliche Person endlich wieder «der normale Ueli» sein wolle.

Wir wollen das auch. Ueli, bitte geh wandern.







