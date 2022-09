Zum Tod von Grossrat Ueli Abplanalp – «Ueli, du fehlst!» Unerwartet ist am vergangenen Samstag SVP-Grossrat Ueli Abplanalp aus Brienzwiler verstorben. Sein Grossratskollege Samuel Krähenbühl erinnert sich an den Verstorbenen. Samuel Krähenbühl

Ueli Abplanalp, SVP-Grossrat aus Brienzwiler. Der Meisterlandwirt verstarb unerwartet in seinem 51. Lebensjahr. Foto: PD

«Der Schock sitzt tief», sagt ein nachdenklicher Samuel Krähenbühl auf Anfrage. Am Sonntagmittag habe die SVP-Fraktion im Berner Grossen Rat per E-Mail die Nachricht erreicht, dass Fraktionskollege Ueli Abplanalp am Samstag völlig unerwartet infolge Herzversagen verschieden sei. «Ueli Abplanalp ist dort verstorben, wo es ihm am wohlsten war, im Einsatz als Jodler an einem Chästeilet auf der Mägisalp, Hasliberg», so Krähenbühl weiter.