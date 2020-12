Nach überraschendem Abgang – Ueli Dietiker neuer BLS-Verwaltungsratspräsident Mutmasslich wegen der BLS-Abgeltungsaffäre ist der ehemalige BLS-Präsident kürzlich Rudolf Stämpfli zurückgetreten. Mit Ueli Dietiker rutscht ein langjähriges Mitglied des Verwaltungsrats als Präsident nach.

Foto: Beatrice Devenes

Der Verwaltungsrat des Bahnunternehmens BLS hat erwartungsgemäss Ueli Dietiker zum neuen Präsidenten gewählt. Vizepräsidentin wird neu Viviana Buchmann-Tosi.

Die beiden treten ihre Funktionen in einer für die Berner Staatsbahn schwierigen Zeit an. In letzter Zeit sorgte die BLS nämlich vor allem für negative Schlagzeilen. So wurde bekannt, dass das Bahnunternehmen über Jahre zu hohe Abgeltungen vom Bund bezogen hatte, worauf CEO Bernard Guillelmon seinen Posten räumte.

Wassereinbrüche im Basistunnnel, ein mutmasslicher Umweltskandal am Blausee und hohe Mehrkosten bei der Sanierung des alten Lötschbergtunnels kamen dazu.

Mitten in der Krise entstand durch den Abgang von Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli ein Machtvakuum im Verwaltungsrat.

Mit der Anfang November angekündigten Wahl von Ueli Dietiker rutscht ein langjähriges Mitglied der BLS-Verwaltungsrat auf den Präsidentensessel nach. Zuvor war er unter anderem CEO von Cablecom und Finanzchef der Swisscom AG.

Viviana Buchmann-Tosi gehört dem Verwaltungsrat seit 2017 an. Von 2008 bis 2016 war sie Geschäftsführerin der Mobility Genossenschaft. Der Verwaltungsrat nahm die Wahlen am Donnerstag vor, wie die BLS am Freitag mitteilte.

SDA