Jugendobdachlosigkeit – Übervolle Notschlafstelle für junge Menschen in Bern Pluto bietet Obdach für junge Menschen in Not. Erste Zahlen zeigen nun: Das Angebot wird stark beansprucht. Eine Nutzerin erzählt. Maurin Baumann

Stark beansprucht und doch gut gelaunt: Christine Blau und Nicole Maassen, Mitarbeiterinnen der Notschlafstelle Pluto. Foto: Franziska Rothenbühler

An der Studerstrasse, am Rande des Viererfelds in Bern, steht ein unscheinbares Haus. Tritt man ein, erstrecken sich über zwei Stockwerke ein gemütliches Wohnzimmer, ein kleines Büro, eine Waschküche, zwei Badezimmer, eine Küche samt Essbereich – und vielleicht am wichtigsten: fünf Schlafzimmer. Pluto, die Berner Notschlafstelle für junge Menschen, ist selbst noch jung. Ziemlich genau seit einem halben Jahr läuft der Betrieb. Und zwar auf Hochtouren.