Was wir lesen: «Hadschi Murat» – Übers Morden, Plündern und Zerstören Lew Tolstois «Hadschi Murat» berichtet von den Grausamkeiten der Kaukasuskriege Russlands im 19. Jahrhundert. Besonders bildgewaltig: die Parallelen zur Gegenwart. Mathias Plüss (Das Magazin)

Foto: DM

Ich stiess auf das Buch durch einen Hinweis auf Twitter. Es war in jenen Tagen, als die Gräueltaten aus Butscha und anderen ukrainischen Dörfern bekannt wurden. Zuweilen beliessen es die russischen Soldaten nicht beim Morden, Plündern und Zerstören, sondern verrichteten in den verwüsteten Häusern vor ihrem Abzug an ausgewählten Stellen ihre Notdurft. Diese «Kulturtechnik», so las ich, habe schon Tolstoi beschrieben. Das machte mich neugierig.