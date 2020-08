Gastrokritik Brasserie l’Indus – Überraschung in Moutier Der Testesser hat im Berner Jura keinen rustikalen Landgasthof, sondern ein modernes Restaurant mit Gourmet-Ambitionen gefunden. Adrian Hopf-Sulc

Das junge Team im Indus tischt unter anderem geschmorten Schweinebauch mit hausgemachten Pommes dauphines auf. Foto: sul

Eigentlich wollten wir bei unserem Aufenthalt in Moutier eine währschafte Beiz besuchen. Eine mit einem Stammtisch der Projurassier oder der Proberner, mit Fumoir und mit Hauswein aus der Karaffe. Doch es kam anders: Am Stadtrand entdeckten wird die Brasserie Café l’Indus. Zuerst vermuteten wir ein indisches Restaurant. Doch dann machte es klick: Das Lokal liegt an der Rue Industrielle.