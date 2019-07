Überraschung: In der Stadt Zürich steigt die Artenvielfalt

Seit 2008 erfasst Grün Stadt Zürich das Vorkommen von sechs Tiergruppen. Dafür wird jährlich auf einem Zehntel des Stadtgebietes systematisch nach Reptilien, Amphibien, Tagfaltern, Heuschrecken und Libellen gesucht und deren Sichtung auf Karten erfasst. Die Brutvögel werden in zwei Teilgebieten erfasst, rechts und links der Limmat.

Naturschutz lohnt sich