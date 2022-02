Ein schlechter Abend zur Unzeit – Bittere Niederlage der Curlerinnen – die Chance auf Bronze bleibt Die Schweizerinnen bestreiten am Samstag den kleinen Final. Im Halbfinal unterlag das Team von Silvana Tirinzoni mit 6:8 gegen Japan. Marco Keller

Nach der Halbfinalniederlage gegen Japan spielen Silvana Tirinzoni und ihre Kolleginnen um Bronze. Foto: Brynn Anderson (Keystone)

Die Schweizerinnen hatten die erste Turnierphase fast nach Belieben dominiert. Dass es aber gegen die Japanerinnen schwer werden würde, hatte sich schon am Vortag im Round-Robin-Spiel angedeutet. Und diesmal zeigten die Dritten von Pyeongchang, dass sie die Niederlage gut verarbeitet hatten. 2:1 führten die Schweizerinnen nach vier Ends, doch dann gelang den Japanerinnen ein Viererhaus.

2:5 bei halber Distanz – eine Steigerung war seitens der Weltmeisterinnen von 2019 und 2021 vonnöten. Doch die Asiatinnen spielten weiter nahe an der Perfektion und führten ein End später mit 6:2. Immerhin behielten die Schweizerinnen, die in der gesamten Partie nicht ganz so stilsicher agierten wie sonst, das Recht des letzten Steins. Und waren nach einem Dreierhaus plötzlich wieder im Geschäft. Als es nach acht Ends 7:5 für Japan stand, waren starke Nerven gefragt. Beidseitig.



Im neunten End sah es lange nach einem Schweizer Dreierhaus aus, letztlich konnte aber nur ein Stein geschrieben werden. 7:6 für Japan – und der letzte Stein, alle Vorteile lagen bei den Vierten der Round Robin. Und sie liessen sich diese Chance nicht mehr nehmen. Um 22.43 Uhr Lokalzeit war der Schweizer Goldtraum geplatzt. 6:8.

Die Spielerinnen des CC Aarau hatten sich zweifelsfrei mehr erhofft. Sie sind seit Jahren das Mass aller Dinge im Frauencurling, gewannen 2019 (mit einer anderen Alternate) und 2021 die WM-Titel. In Calgary letztes Jahr war die Dominanz geradezu erdrückend. Das Quintett, zu dem mittlerweile auch Ersatzspielerin Carole Howald gehört, spielte 15:1 Siege ein. Und auch nun in Peking lag die Erfolgsbilanz vor der Gruppenphase bei 8:1.

Das Gute nach diesem missglückten Tag: Die erste Schweizer Frauencurling-Medaille seit 16 Jahren ist immer noch möglich. Es wäre insgesamt die achte Curling-Medaille an Olympischen Spielen für unser Land. Gegnerinnen im kleinen Final sind die Schwedinnen oder die Britinnen.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten.

