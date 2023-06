Aufweichung der Fronten – Überraschende Allianz in der Berner Verkehrspolitik Ein Wirtschaftsverein macht mit einem linken Verkehrsverband gemeinsame Sache in der Verkehrspolitik. Was steckt dahinter? Carlo Senn

Sie wollen die bisherigen Fronten in der Verkehrspolitik aufweichen: VCS-Vorstandsmitglied Brigitte Hilty Haller und Bernhard Emch, Vorstandsmitglied beim HIV, Sektion Bern. Foto: Adrian Moser

«Flanierzonen in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren», «Verkehr beruhigen» oder «Der herkömmliche Autoverkehr in der Innenstadt ist ein Auslaufmodell». Wer denkt, dass es sich dabei um einen links-grünen Forderungskatalog handelt, liegt falsch.