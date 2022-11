Tagestipp: Uta Köbernick – Überfliegerin im Schlafanzug Uta Köbernick gastiert mit ihrem neuen Programm in der Cappella in Bern. Michael Feller

Multiinstrumentalistin mit neuen Witzen: Uta Köbernick. Foto: Patric Spahni

Uta Köbernick, gern gesehener Gast in der Berner La Cappella, steigt in den Schlafanzug und mit diesem auf die Bühne: «Köbernick geht’s ruhig an» heisst das neue Programm der Kabarettistin und Multiinstrumentalistin, dem sie in Bern den letzten Feinschliff verpassen will. Die Wahlschweizerin aus Ostberlin mit abgebrochenem Gesangs- und abgeschlossenem Schauspielstudium nennt mittlerweile eine beachtliche Vitrine an Preisen ihr Eigen, darunter den Salzburger Stier 2016. Darüber hinaus ist sie bekannt aus Funk («Früh-Stücke», SRF 2) und Fernsehen («Die Anstalt», ZDF).

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne.

