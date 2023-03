Zuflucht vor Konflikten oder Gewalt – Über tausend Übernachtungen in Berner Notschlafstelle für Junge Die Berner Notschlafstelle für junge Menschen ist gut besucht. Gewalt und Konflikte sind unter anderem Gründe, warum Jugendliche in die Notschlafstelle kommen.

Blick in den «Pluto»-Aufenthaltsraum. In der Notschlafstelle gibt es für die Jugendlichen auch Beratungsangebote. Foto: Franziska Rothenbühler

In den ersten sechs Betriebsmonaten haben rund 70 Personen das Angebot der Berner Notschlafstelle für junge Menschen «Pluto» genutzt. So kamen 1130 Übernachtungen zusammen. Der Trägerverein zieht eine positive Zwischenbilanz.

Durchschnittlich hätten sechs junge Menschen pro Nacht das Angebot genutzt, was einer Auslastung von 85 Prozent entspreche, schreibt der Verein in einer Mitteilung vom Mittwoch. Man habe gewusst, dass es junge Menschen in prekären Lebenssituationen gebe, sei aber überrascht, wie oft die Notschlafstelle genutzt werde.

Die Menschen blieben zwischen einer Nacht und zwei Monaten in der Notschlafstelle Pluto. Rund ein Viertel von ihnen waren weiblich, und rund ein Viertel minderjährig. Das Durchschnittsalter lag bei 19,5 Jahren.

Der meisten jungen Menschen suchte die Notschlafstelle wegen Konflikten oder Gewalt in ihrem Herkunftssystem auf, wie der Verein weiter mitteilte. Ein weiterer Grund war Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Zudem wurden Ausschlüsse und Time-Outs aus anderen Institutionen als Gründe angegeben. Auch Personen, die aus Institutionen weggelaufen waren, klopften bei der Notschlafstelle an.

Die Notschlafstelle Pluto versteht sich nicht als reine Notschlafstelle. Vielmehr sollen die jungen Menschen dort über ihre Probleme sprechen können. Nach Möglichkeit soll ihnen dabei geholfen werden, etwas an ihrer Situation zu verändern. Im Angebot stehen täglich Sozialberatungen, welche von einer Mehrheit auch genutzt werden. Im ersten halben Betriebsjahr wurden 244 Beratungen durchgeführt.

SDA/ske

