Tagestipp: «Chronique d’une liaison passagère» – Über die Kunst des Seitensprungs Kann man Leidenschaft und Liebe trennen? Diesen Fragen geht Emmanuel Mouret in seinem heiteren Liebesfilm nach. Xymna Engel

«Sag nicht, du betrügst deine Frau. Liebst du sie?», sagt sie. «Ja», erwidert er. «Dann betrügst du sie nicht.» So sieht es zumindest Charlotte. Denn für sie hat Leidenschaft nichts mit Liebe zu tun. Und so landet der verheiratete Familienvater Simon bei ihr im Bett. «Chronique d’une liaison passagère» von Regisseur Emmanuel Mouret ist ein heiterer Liebesfilm über die Kunst des Seitensprungs, in dem aber auch Charlotte bald einsehen muss, dass die Grenze zwischen Leidenschaft und Liebe nicht ganz so klar ist, wie sie dachte.

