Krieg in der Ukraine – Über die eigenen Kriegstoten mag Selenski nicht sprechen Der Krieg in der Ukraine fordert täglich Opfer in grosser Zahl. Russland soll bereits 99’000 Soldaten verloren haben, behauptet Kiew. Aber ähnlich schlimm dürfte die Lage auf ukrainischer Seite sein. Florian Hassel aus Belgrad

Auch sie mussten grosse Verluste erleiden: Ukrainische Soldaten neben einem zerstörten russischen Helikopter beim Schwarzen Meer. Foto: Michael Shtekel (Keystone)



Es war eine dramatische Zahl, die der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zum 300. Tag des russischen Überfalls auf sein Land verkündete. Russland habe bereits fast 99’000 seiner Soldaten verloren, so der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache. Als der ukrainische Generalstab am Morgen nach der Ansprache seine tägliche Datenbank auffrischte, zählte er schon 99’230 angeblich getötete russische Soldaten.