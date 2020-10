«Altbacken» mit Schoggi-Amaretti – Über den Wolken der Kirsch Adrian Dort wollte eine Spezialität erschaffen, die sein Geschäft zum Laufen bringen würde. Nach 22 Jahren sind seine Amaretti immer noch da – auch solche mit Baileys. Nina Kobelt

Altbacken: Schoggi-Amaretti Kirsch und Baileys. Foto: Beat Mathys

Die Überraschung trifft einen doppelt: Einerseits haben es diese Amaretti wirklich in sich, Kirsch-technisch. Da kann jedes Kirschstängeli einpacken – denn in besagten Amaretti kommt der Geschmack einfach besser zur Geltung. Und da ist neben dem Schokoladenüberzug eine Creme. Eine luftige, süsse, göttliche Masse. Man rechnet nicht mit ihr, und sie fühlt sich an, als ob man in Wolken beissen würde. Und kann gar nicht mehr aufhören damit.

Es ist deshalb lustig, dass Adrian Dort noch den Himmel erwähnt: In der gleichnamigen Confiserie in Baden hat er einst gelernt. Dann erfüllte er sich einen Traum und übernahm das Café Alexander in Fislisbach AG, mittlerweile steht auch in Berikon eine Filiale. Damals, mit 25, fand Dort, er müsse eine Spezialität erschaffen. Und er machte Amaretti. Mit seinen Gerätschaften, die er mit zusammengekratztem Geld erstanden hatte oder geschenkt bekam. Und das Rezept ist immer noch das gleiche wie vor 22 Jahren. Seine Mitarbeiter kennen es, es sei kein Geheimnis, sagt er. Aber ein paar Tricks gebe es natürlich schon zu beachten, und die erzähle er nicht einfach so herum.