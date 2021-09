Corona in der Kinderbetreuung – Über den Schutz der Kleinen entscheidet die Kita Anders als die Schulen sind die Kitas weitgehend selbst für das Corona-Schutzkonzept verantwortlich. Der Kanton interessiert sich lediglich für das Contact-Tracing. Naomi Jones

An das regelmässige Händewaschen sind die Kleinen mittlerweile ebenso gewöhnt wie an die Masken der Betreuenden. Foto: Anna-Tia Buss (Archiv)

Als sich das Kita-Personal im Kanton Bern bevorzugt impfen lassen konnte, tauchte der Zugang zu den Terminen in verschieden Whatsapp-Chats auf. Das lässt vermuten, dass es das mehrheitlich junge Personal mit dem Impfen nicht so eilig hatte. Auch der Schweizer Verband der Kindertagesstätten Kibesuisse schreibt auf seiner Website, die Impfbereitschaft in der Branche sei vergleichsweise «gering». Er appelliert an die Erwachsenen im Umfeld von Kindern unter 12 Jahren, sich impfen zu lassen. Seit Ende Juni ist es zudem Sache der Arbeitgebenden, ob sie noch Masken vorschreiben oder nicht.