Krimiabend von Berner Künstlerpaar – Über den Laptop verhören sie auch das Publikum Die Berner Gruppe Schauplatz International ist bekannt für ihr radikales Konzepttheater. Jetzt zeigt sie erstmals einen Krimiabend – der einiges mit der Pandemie zu tun hat. Lena Rittmeyer

Was hat sich in der abgelegenen Hütte zugetragen? Anna-Lisa Ellend und Albert Liebl als Polizistenduo Paradise und Desaster. Foto: Franziska Rothenbühler

Einmal im Jahr fahren Anna-Lisa Ellend und Albert Liebl für einige Tage in eine Skihütte am Chasseral. Dort kochen sie für die Gäste und betreiben je nach Schneeverhältnissen einen uralten Skilift. «Hüttendienst» heisst das – und Anna-Lisa Ellend und Albert Liebl übernehmen ihn jeweils zusammen mit einem befreundeten Paar. Beide Parteien laden weitere Freunde ein, sodass es jedes Jahr zu geselligen Runden kommt. Sofern nicht gerade Pandemie ist.

Und so prallen dort immer wieder die unterschiedlichsten Lebenswelten aufeinander. Anna-Lisa Ellend und Albert Liebl sind ein Ehe- und Künstlerpaar. Als Schauplatz International haben sie sich mit einem radikalen Konzepttheater in der hiesigen Kulturszene und darüber hinaus einen Namen gemacht. In der Skihütte haben viele der Gäste einen bürgerlichen Hintergrund. Die meisten stammen aus dem konservativ geprägten Städtchen Erlach am Bielersee, wo auch Ellend und Liebl seit über zwanzig Jahren leben.