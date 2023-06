Sweet Home: Homestory – Über den Dächern der Altstadt Galeristin und Interiordesignerin Nuria Rodriguez hat in ihrer Zürcher Wohnung ein sonniges und einzigartiges Familienzuhause eingerichtet. Marianne Kohler Nizamuddin Rita Palanikumar (Fotos)

Schon als Kind wohnte Nuria Rodriguez in dieser Zürcher Altstadtwohnung. Das Haus gehört ihrer Familie, ihre Mutter gründete darin vor fünfzig Jahren die Galerie Susi Brunner. Nuria wohnte später als Studentin im Haus und zuletzt mit ihrem Mann und ihren Kindern in einer Wohnung im unteren Stockwerk. Doch ihr Mann starb vor zwei Jahren an einer kurzen, schweren Krankheit. Nuria suchte einen Neuanfang und zog kürzlich in diese Wohnung um, wobei sie auch einiges neu gestaltet hat.