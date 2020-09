Abstimmen in der Stadt Bern – Über das Berner Meinen-Areal wird im kommenden März abgestimmt Im Berner Mattenhofquartier, wo früher geschlachtet wurde, entsteht neuer Wohnraum.

Das Meinenareal befindet sich im Berner Mattenhofquartier. Screenshot (meinen-areal.ch)

Die Stadtberner Stimmberechtigten werden voraussichtlich im kommenden März über die Überbauung des Meinen-Areals befinden. Der Gemeinderat hat die Abstimmungsvorlage zuhanden des Stadtrats verabschiedet.

Auf dem Gebiet, auf dem früher eine Grossmetzgerei tätig war, soll eine nachhaltige Wohn- und Gewerbeüberbauung entstehen. Geplant sind rund 180 Wohnungen. Da sich heute weite Teile des Areals in der Industrie- und Gewerbezone befinden, braucht es eine neue Überbauungsordnung.

Sie sieht verschiedene Baubereiche mit unterschiedlichen Nutzungen vor. Entlang der Brunnmattstrasse soll ein neues Quartierzentrum entstehen. In den Unter- und Erdgeschossen sind nicht störende Arbeitsnutzungen vorgesehen, also beispielsweise Läden. Darüber wird gewohnt. Entlang der Gartenstrasse entsteht ebenfalls Wohnraum. Im südlich angrenzenden Bereich an der Schwarztorstrasse sind zudem nicht störende Arbeitsnutzungen erlaubt.

Ein Drittel der Wohnungen soll preisgünstig sein. Der Aussenraum soll nach Angaben der Berner Stadtregierung vom Donnerstag «urban und grün» werden. Die Wärmeversorgung soll zu mindestens drei Vierteln durch erneuerbare Energien erfolgen. Für Autos werden maximal 108 Parkplätze zur Verfügung stehen, für Velos hingegen über 400.

SDA