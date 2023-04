Wie Betagte in Bern wohnen – Über 80, fit In den kommenden Jahren wird sich der Anteil der über 80-Jährigen verdoppeln. Das stellt uns vor Herausforderungen – besonders, was das Wohnen betrifft. Simone Klemenz Brigitte Walser Sarah Buser

Marianne Gammeter (76), Hans Sumi (81) und Hanni Seiler (90) (v. l.): Sie wohnen alle anders und möchten auch nicht tauschen. Fotos: Christian Pfander, Raphael Moser

Nun ist auch der letzte zusätzlich herbeigetragene Stuhl besetzt. Dicht an dicht sitzen in einem Saal in Köniz Menschen, die das Pensionierungsalter überschritten haben. Sie wollen es wissen: Was hat die Gemeinde zum Thema «Wohnen im Alter» in der Pipeline? Auf der Bühne sitzen Behördenvertreter. Ob sie ahnen, dass die Infoveranstaltung, zu welcher der Verein Senioren Köniz eingeladen hat, so emotional werden wird?