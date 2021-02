Aktion der Berner Kantonspolizei – Über 70 Personen wegen illegalen Geldspiels in Biel kontrolliert Ein beschlagnahmter Spielautomat, zahlreiche Bussen wegen Verstosses gegen die Corona-Verordnung: Die Berner Kantonspolizei kontrollierte zwei Lokale in Biel wegen illegalen Glückspiels.

Wegen Verdachts auf illegales Geldspiel hat die Kantonspolizei Bern am Donnerstagabend in Biel in zwei Lokalen Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 37 Personen kontrolliert. Ein Spielautomat wurde sichergestellt, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heisst.

In einem Lokal an der Zentralstrasse wurden insgesamt 34 Personen angetroffen. Sie wurden angehalten und kontrolliert. Zudem wurde ein Spielautomat zuhanden der Eidgenössischen Spielbankenkommission sichergestellt.

Der 35-jährige Betreiber des Lokals werde sich wegen Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz und das Gastgewerbegesetz vor der Justiz verantworten müssen, heisst es im Communiqué.

Da darüber hinaus im Lokal kein Schutzkonzept festzustellen war, kaum Schutzmasken getragen wurden und die maximal zulässige Personenanzahl überschritten war, wurden 31 kontrollierte Personen wegen Widerhandlungen gegen die Covid-19-Verordnung gebüsst.

In einem Lokal an der Winkelstrasse wurden drei Personen angetroffen und kontrolliert. Weiter sei aber nichts strafrechtlich Relevantes und auch keine Verstösse gegen die Covid-19-Verordnung festgestellt worden. Weitere Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland seien im Gang.

