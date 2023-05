Mietvertrag für Bernapark – Über 50 Millionen Franken für provisorischen Schulraum Die Schule für Gestaltung soll nicht wie vorgesehen nur bis Sommer 2026, sondern bis 2034 im Bernapark in Stettlen unterkommen.

Die Schule für Gestaltung Bern zieht nicht wie vorgesehen nur bis Sommer 2026, sondern bis 2034 auf das Areal der früheren Kartonfabrik. (Archivbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Die Berner Regierung hat einen neuen Mietvertrag für die Nutzung des Bernaparks in Deisswil bei Stettlen unterzeichnet. Dort soll provisorischer Schulraum für die Schule für Gestaltung Bern entstehen. Der Grosse Rat muss den Geldern – über 50 Millionen Franken – noch zustimmen.

Wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte, kostet die jährliche Miete 3,9 Millionen Franken. Die Mietperiode erstreckt sich über zehn Jahre. Zudem brauche er zusätzliche 15,1 Millionen Franken, um weitere Räume zu mieten und Investitionen für Ausbauten und spezifische Infrastrukturen zu tätigen.

Insgesamt muss das Parlament über gerundet 54 Millionen Franken befinden. Gemäss Communiqué hat der Regierungsrat für die Projektierung der zu tätigenden Investitionen in eigener Kompetenz bereits 950'000 Franken bewilligt.

Schulsanierungen in der Stadt Bern

Diesen zusätzlichen Schulraum sei nötig um die Schule für Gestaltung Bern ab 2024 und bis 2034 provisorisch in Deisswil bei Stettlen unterzubringen, heisst es. In dieser zehnjährigen Periode ist die Sanierung verschiedener Schulen in der Stadt Bern geplant.

Zuerst ist die Liegenschaft der Schule für Gestaltung an der Schänzlihalde 31 an der Reihe. Das Gebäude soll ab 2026 bezugsbereit sein. Dort sollen aber ab diesem Zeitpunkt Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Kirchenfeld und Neufeld ihren Unterricht besuchen. Bis ins Jahr 2034 sollen nämlich auch die zwei Gymnasien mit Standort Bern saniert werden.

SDA/mb

