Mehr Besuchende als im Vorjahr – Über 330'000 Personen an der letzten BEA in der alten Festhalle Am Sonntag ging die diesjährige BEA zu Ende. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden – und führen den Erfolg auf das Rahmenprogramm zurück.

Mit der BEA 2023 geht auch die Ära der alten Festhalle zu Ende. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Über 330'000 Besucherinnen und Besucher haben in den vergangenen zehn Tagen in Bern die Frühlingsmesse BEA rund um die alte Festhalle besucht. Die Festhalle kann nun abgerissen werden.

Damit tummelten sich an der 70. BEA-Ausgabe rund 30'000 Personen mehr als im Vorjahr rund um die 840 Ausstellenden, im Luna-Park und bei den Imbiss-Ständen.

Die Organisatoren schreiben die «guten Zahlen» in einer Mitteilung von Sonntag dem breiten Rahmenprogramm zu. So habe es etwa eine Sonderschau zum Thema Kartoffel gegeben, tunBern.ch habe mit «innovativen Experimenten» Jugendlichen die MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) näher gebracht und bei den «Cercle des Chefs de Cuisine Berne» seien bei «Kitchen Battles» Promis wie Francine Jordi, Gölä oder Stucki Chrigu an den Kochgeräten gestanden.

Publikumsmagnet der BEA ist jeweils auch der Zugang zur Tierwelt. Fester Bestandteil sind die Pferde, Kühe, Schweine und Schafe. Erstmals widmete die BEA den Haustieren einen gesamten Messebereich. Interessierte konnten dort alles rund um die Haltung sowohl von Hunden und Katzen als auch von exotischen Halsbandleguanen, Skorpionen und Tausendfüsslern erfahren. Entsprechend wurden dort etwa exotische Echsen und Raubkatzen präsentiert.

Die nächste Ausgabe der BEA findet vom 3. bis 12. Mai 2024 statt.

Im Rahmen der BEA fand auch das «Bye-bye-Fest» zur Verabschiedung der alten Festhalle statt. Diese soll am Montag nach 75 Jahren abgerissen werden. Ein Neubau mit einer Kapazität von bis zu 9000 Personen entsteht, rechtzeitig zur BEA 2025 soll er eingeweiht werden.

Darin sollen Kulturanlässe, Shows, Sportveranstaltungen, Kunstausstellungen, Musicals, Fernsehsendungen und weitere Anlässe mit bis zu 9000 Personen möglich sein. Der Start des Bau-Projektes ist am 15. Mai 2023 geplant.

SDA/chh

