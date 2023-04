Kundgebung auf dem Bundesplatz – Über 3000 Menschen empfangen Klima­aktivist­innen des «Marche Bleue» Am Samstagnachmittag findet in Bern eine Kundgebung statt. Die Demonstrierenden setzen sich für das Klimaschutz-Gesetz und die Einhaltung des Pariser Abkommens ein. UPDATE FOLGT

Über 1000 Klimaaktivistinnen und -Aktivisten demonstrieren am Samstagnachmittag auf dem Bundesplatz für die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Foto: Jürg Spori

Vier Klimaaktivistinnen sind nach ihrem 224 Kilometer langen Fussmarsch von Genf nach Bern am Ziel eingetroffen. An einer Schlusskundgebung nahmen am Samstagnachmittag auf dem Berner Bundesplatz über 3000 Menschen teil.

Unter Applaus kommen die Teilnehmenden des «Klimamarschs» auf dem Berner Bundesplatz an. Foto: Jürg Spori

Die vier Initiantinnen des «Marche Bleue» (blauer Marsch) liefen an 21 Tagen von Genf via Lausanne, Neuenburg und Freiburg nach Bern und wurden dabei etappenweise von Dutzenden oder gar Hunderten sich solidarisierenden begleitet. Am Samstag wurden die Frauen auf dem Bundesplatz von zahlreichen Demonstrierenden empfangen.

Die Demonstrierenden fordern die Annahme des Klimaschutz-Gesetzes am 18. Juni. Foto: Jürg Spori

«Unsere Alpen zerbröckeln», steht auf Flyern, die sie verteilen und mit denen sie für ein Ja zum Klimaschutz-Gesetz am 18. Juni werben. Zudem fordern die Demonstrierenden die Schweiz auf, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Zur Kundgebung aufgerufen hatte die «Klima-Allianz Schweiz», ein Bündnis verschiedener Klimaschutz-Organisationen. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten sind aus der Westschweiz angereist.

Stadtpräsident begrüsst Demonstrierende

Die Frauen des «Marche Bleue» wollten mit ihrer Laufaktion den Bundesbehörden zeigen, dass sie angesichts der Klimanotlage entschlossen seien, und dass die Schweiz das Pariser Abkommen einhalten müsse, teilten die Initiantinnen auf Twitter mit. Sie wurden vor ihrer Ankunft auf dem Bundesplatz vom Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (GFL) empfangen und begrüsst.

Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried empfängt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Klimamarschs. Foto: Jürg Spori

Bei den vier Initiantinnen des Marsches handelt es sich um die Universitätsprofessorin und Klimawissenschaftlerin Julia Steinberger, die Anwältin Irène Wettstein, die Infektiologin Valérie d’Acremont und die Politologin Bastienne Joerchel.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

jsp/SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.