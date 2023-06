Strenge Beschränkungen – UBS setzt CS-Bankern «rote Linien» Die Megafusion der beiden Grossbanken ist vollzogen. Die Angestellten der Credit Suisse arbeiten normal weiter, kriegen jedoch strenge Regeln aufgebrummt – und Verbote. Alexandra Aregger

Die UBS mit Sergio Ermotti an der Spitze hat die Übernahme der Credit Suisse am Montag vollzogen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Am frühen Montagmorgen verkündete die nunmehr einzige Schweizer Grossbank in einem offenen Brief: Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist vollzogen. An diesem historischen Tag werden noch die letzten Unterschriften unter den Übernahmevertrag gesetzt, dann ist die Megafusion endgültig besiegelt.

Für die Kundinnen und Kunden der CS ändert dieser Tag nichts. Für die Mitarbeitenden hingegen schon. Denn erst mit dem Abschluss des Deals erhält die UBS vollen Zugang zu allen Geschäftsunterlagen. Sie kann offiziell mit allen Angestellten der Credit Suisse reden und die noch schlummernden Risiken herausarbeiten.

Verbot von Neukunden aus Risikoländern

So gibt die UBS zum Start der neuen Ära auch bereits den Tarif durch. Wie die britische «Financial Times» berichtet, soll die UBS den CS-Bankern nach der Übernahme strenge Regeln auferlegen.

Die Führungskräfte der UBS haben offenbar eine Liste mit fast zwei Dutzend «roten Linien» erstellt, die den Mitarbeitenden ab dem ersten Tag der Zusammenlegung eine Reihe von Aktivitäten untersagen würden. Die Zeitung beruft sich auf Personen, die mit den Massnahmen vertraut sind.

Die Liste umfasse 11 finanzielle und 12 nicht finanzielle Risiken. Einige Risiken sollen operativer Natur sein, sie betreffen etwa die Nutzung der Büroräume. Andere wirken sich direkt auf die Geschäfte der Credit Suisse aus. Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte die UBS die Liste nicht kommentieren.

CS-Leute dürfen keine neuen Produkte lancieren, ohne dass die UBS-Manager zustimmen.

So ist es etwa verboten, Kundinnen und Kunden aus Risikoländern wie Libyen, Russland, Sudan oder Venezuela aufzunehmen. Ebenfalls untersagt ist es CS-Leuten, neue Produkte zu lancieren, ohne dass die UBS-Manager zustimmen. Diese müssen sie auch um Erlaubnis bitten, wenn sie mit Vermögenswerten wie Jachten, Schiffen und Immobilien unterlegte Kredite von über 60 Millionen US-Dollar vergeben wollen. Gesperrt würden zudem ukrainische Politiker und Staatsunternehmen, um mögliche Geldwäsche zu verhindern.

Neuer Verwaltungsrat für die Credit Suisse AG Infos einblenden Präsident des CS-Verwaltungsrats soll UBS-Vize Lukas Gähwiler werden. Ebenfalls in das Aufsichtsgremium gewählt werden sollen Jeremy Anderson (Vizepräsident), Christian Gellerstad (Vizepräsident), Michelle Bereaux, Mirko Bianchi (bis 30. Juni), Clare Brady, Mark Hughes, Amanda Norton und Stefan Seiler. Dies teilte die UBS am Montagmorgen mit. (SDA)

Hintergrund sind die Befürchtungen der UBS-Führung, dass sie es mit einer Bank zu tun haben, die viel eher bereit war für riskante Kundinnen und Produkte mit hohem Risiko. Schliesslich reihten sich in den letzten Jahren der Credit Suisse Skandale an Krisen. Der neue UBS-Chef Sergio Ermotti liess bereits im Mai verlauten, die neue Bank werde «risikobewusst» geschäften.

Offen bleibt die Frage, wie viele Angestellten ihren Job verlieren. Der Stellenabbau werde «schmerzlich» sein, warnte Ermotti. Die «SonntagsZeitung» berichtete, dass weltweit 30’000 der insgesamt 120’000 Stellen von UBS und Credit Suisse in Gefahr sind. Gleichzeitig machten in den letzten Wochen Berichte die Runde, wonach bei der CS-Personalabteilung wöchentlich bis zu 200 Kündigungen eingingen.

Finma will UBS bei CS-Integration «sehr intensiv beaufsichtigen» Infos einblenden Die Bankenaufsicht Finma begrüsst den nun vollzogenen Abschluss der CS-Übernahme durch die UBS. Sie will die fusionierte Grossbank während der Integration «sehr intensiv beaufsichtigen» und ihr strengere Vorschriften auferlegen. Der heutige rechtliche Vollzug bringe Klarheit und Stabilität für die beiden Banken, deren Kundinnen und Kunden sowie den Finanzplatz, teilte die Finma am Montag mit. Damit ende eine Phase der grossen Unsicherheit. Eines der dringlichsten Ziele der fusionierten Grossbank sei es, die Risiken der Investmentbank der ehemaligen Credit Suisse rasch abzubauen. Die fusionierte Bank verfüge über die erforderlichen Eigenmittel und Liquidität, um diesen Risikoabbau schnell und entschieden zu vollziehen und die Integration erfolgreich durchzuführen. «Wir werden den Integrationsprozess mit grösster Aufmerksamkeit beaufsichtigen.» Die Finma habe Eckpunkte für die regulatorischen Anforderungen an die kombinierte Bank festgelegt. (SDA)

Alexandra Aregger schreibt als Wirtschaftsredaktorin über Energie, Arbeitsmarkt, öffentlicher Verkehr und Reportagen aus der ganzen Bandbreite des Wirtschaftslebens. Davor absolvierte sie das Förderprogramm für investigativen Journalismus beim Recherchedesk Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger

