CS-Notübernahme – UBS zahlt dem Bund freiwillig Garantien zurück Die UBS hat überraschend den Garantievertrag in Höhe von 9 Milliarden Franken gekündigt Damit zahlt die Bank alle Garantien im Zusammenhang mit der CS-Übernahme zurück.

Die UBS hat freiwillig die Verlustabsicherung mit dem Bund gekündigt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Übernahme der CS durch die UBS bringt aus finanzieller Sicht für den Bund keinen Verlust. Die UBS hat den Garantievertrag in Höhe von 9 Milliarden Franken und des sogenannten Public Liquidity Backstop in Höhe von Milliarden Franken mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Alle am 19. März 2023 notrechtlich basierten ausserordentlichen Liquiditätshilfen seien zurückbezahlt, teilte die Grossbank am Freitag mit. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begrüsst, dass die Liquiditätshilfen vollständig zurückgeführt werden konnten, wie sie in einer eigenen Mitteilung schreibt.

Ausserdem hat die Credit Suisse laut der UBS-Meldung die ELA+ Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Franken an die SNB ebenfalls per gestrigem 10. August 2023 vollständig zurückbezahlt. Die CS habe eine Risikoprämie in Höhe von 476 Millionen Franken an die SNB bezahlt, heisst es. UBS konzentriere sich weiterhin auf die «erfolgreiche Umsetzung der Integration» der Credit Suisse.

SDA/lif

