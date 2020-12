Alter Geldwäsche-Fall wird neu aufgerollt – Neuer UBS-Chef Hamers gerät ins Visier der niederländischen Justiz Die niederländische Staatsanwaltschaft untersucht Ralph Hamers Rolle in einem Geldwäsche-Fall während seiner Zeit als CEO von ING.

Ralph Hamers löste im November den langjährigen UBS-Chef Sergio Ermotti ab: Pressekonferenz in Zürich am 1. November 2020. Foto: Walter Bieri (Keystone)

UBS-Chef Ralph Hamers wird von seiner Vergangenheit bei ING eingeholt. Die niederländische Justiz rollt einen 2018 mit einem Vergleich beigelegten Geldwäsche-Fall während seiner Zeit als ING-CEO neu auf, teilte Grossbank am Mittwoch mit. Ein niederländisches Gericht habe angeordnet, dass die Staatsanwaltschaft Hamers Rolle in der Sache untersuche. «UBS hat volles Vertrauen in die Fähigkeit von Ralph Hamers, UBS zu führen», erklärte das Institut weiter.

ING musste 2018 wegen mangelnder Kontrolle von Kundenkonten 775 Millionen Euro zahlen. Es war die grösste Geldwäschestrafe in der niederländischen Geschichte. Hamers hatte im November den langjährigen UBS-Chef Sergio Ermotti abgelöst.

Reuters/sep