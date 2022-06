Erfassung der Fake-Konten – Twitter gibt Musks Auskunftsforderungen für Übernahme nach Die Konzernspitze von Twitter will laut einem Medienbericht den Auskunftsforderungen des US-Unternehmers Elon Musk nachkommen. Musk hatte ein Kaufangebot von 44 Milliarden Dollar für Twitter abgegeben, zuletzt jedoch mit Rückzug des Angebots gedroht.

Twitter werde Musk in Kürze ausführliche Daten liefern, die Aufschluss über die Anzahl falscher Konten in dem Kurzbotschaftendienst liefern, berichtete die «Washington Post» am Mittwoch unter Verweis auf informierte Kreise. Musk hatte ein Kaufangebot von 44 Milliarden Dollar für Twitter abgegeben, zuletzt jedoch mit Rückzug des Angebots gedroht.

Twitter habe «einen klaren Verstoss» gegen seine «Verpflichtungen im Rahmen der Fusionsvereinbarung verübt», hatte Musk am Montag erklärt. Das Unternehmen habe seinen Anfragen nach Informationen über gefälschte Konten in dem Onlinenetzwerk aktiv widerstanden. Dies betrachte er als klare Verletzung der Verpflichtungen im Rahmen seines Übernahmeangebots.

Bots sollen weniger als fünf Prozent der aktiven Konten ausmachen

Musk macht die milliardenschwere Übernahme von der Zahl der Spam- oder Fake-Konten in dem Kurzbotschaftendienst abhängig. Dabei geht es um sogenannte Bots: Computerprogramme, die mittels Algorithmen mit Nutzerinnen und Nutzern interagieren und dabei vorgeben, echte Menschen zu sein. Laut Twitter-Chef Parag Agrawal handelt es sich bei weniger als fünf Prozent der bei Twitter aktiven Konten um Bots.

Die von der Plattform angewandte Methodik für die Erfassung dieser Fake-Konten sei jedoch nicht angemessen, erklärte Musk. Er müsse seine eigene Analyse durchführen. Manche Experten sehen in Musks bohrenden Fragen zu den Bots ein Mittel, seinen vorzeitigen Ausstieg aus dem Twitter-Deal vorzubereiten – oder um den Übernahmepreis zu drücken.

