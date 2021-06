Berner Gastronomie – TV-Koch Schudel beginnt in Interlaken mit einem «Sommer-Pop-Up» Die Pläne von TV-Koch René Schudel im Restaurant Des Alpes geraten ins Stocken: Vorerst startet er im Sommer nur mit einem temporären Gastrobetrieb.

Der Interlakner Höheweg und das Des-Alpes-Areal (links). Foto: Google Street View

Im Februar dieses Jahres hatte sich die Gemeinde Interlaken entschlossen, den Schweizer TV-Koch René Schudel zu beauftragen, das Restaurant Des Alpes in die Zukunft zu führen. Das Gemeindeparlament bewilligte einen Rahmenkredit für die Sanierung der Liegenschaft. Die Wiedereröffnung des Des Alpes war für Juni vorgesehen.

Aus dem ambitionierten Zeitplan wird nun aber nichts: Am Donnerstag teilten die Gemeinde und Schudels One One Five Gastro AG mit, dass für die Umsetzung einer definitiven Lösung mehr Zeit benötigt werde, Schudel werde im Sommer deshalb mit einem temporären Gastrobetrieb starten: Zwischen Mitte Juli und Herbst realisiert der TV-Koch im Bereich des Pavillons und auf einem Teil der Aussenfläche ein «Sommer-Pop-Up». Schudel werde für eine «stimmige Inszenierung» an diesem «Aushängeschild für Interlaken» besorgt sein, heisst es in der Mitteilung.

Seit Februar habe sich gezeigt, dass der Sanierungsbedarf der Liegenschaft gross sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Die nun geplante temporäre Nutzung erlaube es, «die noch offenen Fragen sorgfältig abzuklären und die bereits begonnenen Diskussionen abzuschliessen».

Schudel nöchte aus dem traditionsreichen «des Alpes» einen flexiblen Betrieb mit Grill, Biergarten und Vegi-Tapas-Bar machen, der sieben Tage die Woche geöffnet ist. Mit dem bestehenden Betrieb im Stadthaus sollen Synergien genutzt werden. Das Restaurant hatte im Oktober 2020 traurige Berühmtheit erlangt, als der populäre Wirt erschlagen aufgefunden wurde. «Wir möchten die Tragik abschütteln und positive Signale aussenden», hatte Interlakens Gemeindepräsident Philippe Ritschard danach verlauten lassen.

sda/awb

