Herr Schori, es heisst, Turner und Turnerinnen feierten am wildesten. In keiner anderen Vereinskategorie werde an Festen mehr getrunken und mehr Mobiliar demoliert. Können Sie das nach dem ersten Festwochenende in Lyss und Aarberg bestätigen?

Nach zwei verlorenen Lockdown-Jahren spürt man bei allen Teilnehmenden eine echte Hühnerhautstimmung. Jetzt sind die Turnfeste wieder zurück, die Freude und die Begeisterung sind riesig. Selber turne ich seit 50 Jahren; aber eine solche Stimmung wie jetzt habe ich noch nie erlebt.