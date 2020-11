Maradonas Totenwache – Tumulte in Buenos Aires – Bestatter macht Foto mit Leiche Als trauernde Fans nicht mehr zum Sarg von Diego Maradona dürfen, eskaliert die Situation in Argentiniens Hauptstadt. Und ein Bestatter sorgt für einen handfesten Skandal.

Ausschreitungen bei der Totenwache: Die Beamten müssen Tränengas einsetzen. (Video: www.twitter.com)

Vor der Totenwache für die argentinische Fussballlegende Diego Maradona kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei. Die Beamten schlossen am Donnerstag die Schlange der Trauergäste, die Maradona im Regierungspalast die letzte Ehre erweisen wollten. Enttäuschte Fans griffen daraufhin Beamte an, die Polizei setzte Wasserwerfer ein, wie im Fernsehen zu sehen war.

Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben, sein Sarg wurde in der Casa Rosada im historischen Zentrum von Buenos Aires aufgebahrt. Tausende Anhänger verabschiedeten sich seit den frühen Morgenstunden von ihrem Idol. Nach dem Willen seiner Familie soll Maradona noch am Donnerstag auf einem privaten Friedhof in einem Vorort von Buenos Aires beigesetzt werden, wie lokale Medien berichteten. (Lesen Sie auch unseren Artikel: Er beherrschte das Spiel der Täuschung).

Der Anwalt und der Skandal

Maradonas Anwalt Matías Morla kritisierte in einer Stellungnahme, dass die Rettungskräfte am Mittwoch nicht schnell genug gekommen seien und forderte eine Untersuchung. Maradona war erst vor zwei Wochen aus dem Spital entlassen worden, nachdem ihn Ärzte dort wegen einer Gehirnblutung operiert hatten.

Und noch eine Begebenheit im Zusammenhang mit dem Tod der «Hand Gottes» hinterlässt einen zwiespältigen Nachgeschmack: Ein Mitarbeiter eines argentinischen Bestattungsunternehmens schoss kurzerhand ein Foto mit dem leblosen Körper Maradonas, wie einheimische Medien berichteten. Er verschickte es zudem via Whatsapp. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Mitarbeiter die Fussball-Legende am Kopf berührt und mit der anderen Hand das Daumen-Hoch-Zeichen macht.

Der Aufschrei im Land war gross. Der Besitzer der Bestattungsfirma entschuldigte sich bei der trauernden Familie und entliess den fehlbaren Angestellten. Zudem muss dieser gemäss 20 Minuten mit einem juristischen Nachspiel rechnen. Anwalt Morla jedenfalls kündigte rechtliche Konsequenzen an.

DPA/fal