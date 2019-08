Türen der SBB-Unglückswagen mussten 328-mal repariert werden

Nach dem tödlichen Unfall eines SBB-Zugbegleiters, der zwischen Baden und Wettingen AG von einem Zug des Typs Einheitswagen IV mitgeschleift worden war, entdeckten die Bundesbahnen bei einer Grosskontrolle an diesem Zugstyp 572 Fehler an den Türen. Bei 69 Türen fanden sie sicherheitsrelevante Mängel an der Funktionsweise des Einklemmschutzes.