Stärke 7,0 – Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben nahe den Salomonen Im Südpazifik hat am Dienstag die Erde gebebt. Die US-Erdbebenwarte hat die Stärke mit 7,0 beziffert.

Das Beben bei den Salomonen hat sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet. Screenshot USBS

n der Nähe der Salomonen im Südpazifik hat es am Dienstag ein schweres Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte bezifferte die Stärke auf 7,0, andere Mess-Stationen auf bis zu 7,3. Das Beben ereignete sich am Mittag in der Nähe von Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Das Tsunami-Warnsystem in den USA warnte vor einem drohenden Tsunami.

Die Salomonen bestehen aus Hunderten von Inseln und liegen östlich von Neuguinea. Umliegende Inselstaaten sind etwa Tuvalu, Fidschi und Vanuatu.

Erst am Montag waren bei einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen. Sowohl die Salomonen als auch Indonesien liegen auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

