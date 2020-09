Entwicklung des US-Wahlkampfs – Trumps Entgleisung bringt Biden zurück in die Offensive Der US-Präsident soll Kriegsveteranen «Trottel und Verlierer» genannt haben. Ein gefundenes Fressen für seine Gegner Martin Suter

Beleidigte er die Veteranen? US-Präsident Donald Trump 2018 beim Gedenken an das Weltkriegsende auf dem Soldatenfriedhof in der Nähe

von Paris. Foto: Keystone

Der frühere Vizepräsident Joe Biden und sein Wahlkampfteam zogen diese Woche alle Register. Am Montag noch sah sich der demokratische Herausforderer von US-Präsident Donald Trump in die Defensive versetzt. Doch in den folgenden Tagen gelang dem 77-Jährigen, was ihm viele nicht zugetraut hätten: Er brachte den drei Jahre jüngeren Präsidenten zum Rotieren.