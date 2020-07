Die vorläufigen Studienresultate zu Remdesivir hätten zu gewöhnlichen Zeiten kaum veröffentlicht werden können. Foto: Sascha Steinbach (Epa)

Die Empörung war zu Recht gross, als die USA vergangene Woche verkündeten, sich praktisch die ganzen Weltvorräte von Remdesivir der nächsten drei Monate unter den Nagel gerissen zu haben. Der ursprünglich gegen Ebola entwickelte Wirkstoff ist der erste, bei dem ein Nutzen bei schweren Covid-19-Verläufen nachgewiesen wurde. Auch wenn inzwischen ein zweites Medikament Hoffnung macht – die Einkaufstour zeugt einmal mehr vom unverhohlenen Egoismus des US-Präsidenten.

Das ist keine Premiere und eigentlich auch nicht überraschend. Sorge macht die Aussicht, dass sich das gleiche Muster wiederholen könnte, sollte dereinst ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 existieren. Und nicht auszudenken, was passiert, wenn sich Donald Trump plötzlich auch für andere, bereits knappe Medikamente wie Antibiotika interessieren sollte.

Das letzte Antivirenmittel, auf das die Welt setzte, war rückblickend ein Irrtum

Bei Remdesivir könnte sich die Aktion der Amerikaner allerdings für einmal als gute Nachricht für den Rest der Welt entpuppen. Möglicherweise ist es nämlich gar nicht so schlecht, wenn die Länder nun zuwarten müssen, bis sie sich das Medikament anschaffen können. Das letzte Mal, als die Welt auf ein Antivirenmittel setzte, war das rückblickend wohl ein Irrtum. Ab 2005 gaben die Länder Milliardenbeträge für Tamiflu-Reserven aus, bevor sich herausstellte, dass das Mittel nur wenig wirkt. Inzwischen wurde es von der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente gestrichen.

Remdesivir wird den Verlauf der Pandemie nicht verändern.

Nach heutigem Wissensstand ist Remdesivir kein Wundermittel. Es verkürzt die Zeit, bis hospitalisierte Covid-Patienten genesen sind, von 15 auf 11 Tage. Auf die Sterblichkeit hat Remdesivir allenfalls einen Effekt bei mittelschweren Verläufen ohne Beatmung. Darauf deuten die Resultate einer einzigen internationalen Studie mit 1000 Patienten. Wenn Spitäler mit Covid-Patienten überrannt werden, könnte das Medikament also für Entlastung sorgen. Remdesivir wird jedoch den Verlauf der Pandemie nicht verändern.

Vor allem aber ist selbst diese vermutete Wirksamkeit alles andere als sicher. Sie basiert auf vorläufigen Resultaten, die zu gewöhnlichen Zeiten niemals ihren Weg in eine angesehene Medizinfachzeitschrift wie dem «New England Journal of Medicine» finden würden. Bei der Veröffentlichung war die Studie noch nicht abgeschlossen und nur ein Bruchteil der Patientendaten ausgewertet. Zudem wurde die sogenannte Verblindung vorzeitig aufgehoben. Das heisst, Ärzte und Patienten wussten teilweise, ob die Behandlung mit Remdesivir oder mit Placebo erfolgte. Weiter ist nicht klar, mit welchen weiteren Therapien die Patienten genau behandelt wurden.

In der Vergangenheit war die Wirkung in solchen Fällen oft schlechter

Alle diese Faktoren führten in der Vergangenheit oft dazu, dass sich ein Medikament am Ende als weniger wirksam herausstellte als ursprünglich gedacht. Im Fall von Remdesivir könnte das ebenfalls der Fall sein, schrieb unlängst der kanadische Mediziner James Brophy in einem Beitrag für das Fachblatt «British Medical Journal». Schweizer Virologen pflichten ihm bei.

Weitere Veröffentlichungen könnten schon bald mehr Klarheit bringen. Es wäre keine Überraschung, wenn sich am Ende herausstellt, dass das Geld sinnvoller bei der Bekämpfung der Pandemie eingesetzt werden könnte, für Forschung, Tests, Contact-Tracing.