Bericht der «Washington Post» – Trump will mehr Bundespolizisten nach Portland senden Gemäss der «Washington Post» sollen 100 weitere Beamte in die Stadt des Bundesstaates Oregon geschickt werden. Die Zeitung beruft sich auf ein internes Polizei-Mail.

Heftig kritisierter Einsatz der Bundespolizei: Eine Demonstrantin mit blutiger Nase wird in Portland abgeführt. Foto: Mario Jose Sanchez (AP/Keystone/26. Juli 2020)

Die US-Regierung schickt einem Medienbericht zufolge mindestens hundert weitere Bundespolizisten nach Portland, um sie dort wegen der anhaltenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt einzusetzen. Das habe der US Marshals Service vergangene Woche beschlossen, berichtete die «Washington Post» am Montag unter Berufung auf eine interne Polizei-Mail.

Die Beamten sollten zusätzlich zum Schutz des Bundesgerichts in der Innenstadt von Portland im Bundesstaat Oregon abgestellt werden. Zudem erwäge das Heimatschutzministerium, 50 weitere Angehörige des Zolls und Grenzschutzes nach Portland zu schicken. Die Bundespolizei ist seit Anfang des Monats auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump, aber gegen den erklärten Willen der örtlichen Regierung in der Stadt im Einsatz.

Seit Wochen kommt es dort immer wieder zu Kundgebungen, häufig abends und nachts, und teilweise zu Auseinandersetzungen. Bundespolizisten setzten wiederholt Tränengas und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. Der Republikaner Trump, der im November wiedergewählt werden will, hat Recht und Ordnung zum Wahlkampfthema gemacht und demokratische Bürgermeister und Gouverneure für Verbrechen in ihren Verantwortungsbereichen kritisiert. Trump liegt in Umfragen deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

( REUTERS /fal )