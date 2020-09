Datenpanne – Trump schickt Corona-Schecks an über 100 Österreicher Ein Rentner aus Oberösterreich traute seinen Augen nicht, als er einen von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Scheck in der Höhe von 1200 Dollar bekam.

Kein Scherz: Die von Donald Trump unterzeichneten Corona-Schecks gingen an über 100 Österreicher und auch an über eine Million tote US-Bürger. Keystone/Susan Walsh In einer österreichischen Nachrichtensendung erzählt dieser Mann, wie er den Scheck auf der Bank eingelöst hat. Screenshot ORF Der Scheck hatte einen Wert von 1200 Dollar. Screenshot ORF 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Die USA haben ihren Bürgern Schecks in der Höhe von 1200 Dollar zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geschickt.

Über 100 Schecks gingen auch an Empfänger in Österreich.

Wegen einer Datenpanne erhielten in den USA auch über eine Million Tote einen Hilfe-Scheck.

Von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Schecks zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind nun bei etlichen Österreichern gelandet. Mehr als 100 solcher Schecks über jeweils 1200 Dollar (rund 1000 Euro) sind nach Angaben des ORF inzwischen bei Banken eingelöst worden. Zu den Empfängern zählt auch ein Rentner aus Linz in Oberösterreich, der einst für kurze Zeit in den USA gearbeitet hatte. Er habe zuerst an einen schlechten Scherz geglaubt, schilderte der Mann in der ORF-Nachrichtensendung «ZiB2» am Montagabend. Die Bank habe die Echtheit des Schecks aber überprüft, und wenig später habe er das Geld auf dem Konto gehabt.

Grund des Geldsegens könnte eine Datenpanne bei den amerikanischen Behörden sein. Die US-Regierung hatte Schecks an zahllose Menschen geschickt, gedacht als Hilfe in der Coronavirus-Krise. US-Bürger mit einem Jahresgehalt von bis zu 75 000 Dollar erhielten Schecks von 1200 Dollar, berufstätige Paare mit einem Gehalt bis 150’000 Dollar entsprechend 2400 Dollar. Irrtümlich gingen auch Zahlungen an mehr als eine Million Tote. Offenbar hatten das Finanzministerium und die Steuerbehörde vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenenmeldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen.

Das Geld wird jedenfalls im Fall des Rentners aus Linz zu einem guten Teil in die USA zurückfliessen. Sollten die Reisebeschränkungen wieder fallen, werde er dort endlich mal wieder Urlaub machen, kündigte er an.

SDA/chk