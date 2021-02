Wegen Vergewaltigungsvorwürfen – Trump muss womöglich bald unter Eid vor Gericht aussagen Die Autorin E. Jean Carroll wirft dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vor, sie vergewaltigt und anschliessend verleumdet zu haben. Der Fall könnte nun rasant vorankommen.

Muss womöglich vor Gericht aussagen: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump an einer Sitzung im Weissen Haus am 7. Juli 2020. Bild: Jim Watson (AFP via Getty Images)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich laut Reuters womöglich bald unter Eid vor Gericht wegen Vergewaltigungs- und Verleumdungsvorwürfen verantworten müssen. Bei der Anklägerin handelt es sich um die Autorin und Journalistin E. Jean Carroll. Carroll reichte ihre Verleumdungsklage gegen Trump vor über zwei Jahren ein.

Sie behauptet, dass Trump sie im November 2019 verleumdet habe, als er ihre Behauptung bestritten habe, dass er sie Mitte der 90er-Jahre in einem Warenhaus in Manhattan vergewaltigt habe. Trump stritt damals ab, Carroll zu kennen. Zudem beschuldigte er sie zu lügen, um ihr neues Buch zu verkaufen. «Sie ist nicht mein Typ», fügte er hinzu.

Der Verleumdungsfall wurde von Trumps Anwaltsteam immer wieder erfolglos abgewiesen und verzögert. Trumps Anwälte argumentierten, dass die dringenden Pflichten seines Amtes die Beantwortung von Zivilklagen unmöglich machten. Doch jetzt, wo Trump nicht mehr das Amt des Präsidenten innehat, könnte der lange hinausgezögerte Fall schnell vorankommen. Letzte Woche sagte Carroll in einem Interview mit Reuters, sie hoffe, dass der Tag der Anhörung noch dieses Jahr komme. «Ich lebe für den Moment, in diesen Raum zu gehen, um ihm gegenüberzusitzen», sagte sie. «Ich denke jeden Tag daran.»

Im Warenhaus sexuell belästigt

Die 77-Jährige fordert in ihrer Klage einen unbezifferten Schadenersatz und einen Widerruf von Trumps Aussagen. Die frühere Kolumnistin des Magazins «Elle» behauptet, dass sie Trump 1995 oder 1996 zufällig im Luxuswarenhaus Bergdorf Goodman angetroffen habe. Trump habe Carroll, die zu dieser Zeit eine TV-Talkshow moderierte, sofort erkannt. Darauf hätten sich die beiden unterhalten.

Trump habe Carroll gebeten, ein Geschenk für eine unbekannte Frau auszusuchen – schliesslich landeten sie in der Dessous-Abteilung. Nachdem er sie gebeten habe, einen Body anzuprobieren, habe Trump die Tür der Umkleidekabine verschlossen, Carroll gegen eine Wand gedrückt, seine Hose ausgezogen und sie sexuell belästigt, heisst es in der Beschwerde.

Wirft Trump vor, sie in den 90er-Jahren vergewaltigt zu haben: Die Anklägerin E. Jean Carroll (Mitte) kommt am 21. Oktober 2020 beim Gerichtsgebäude in New York an. Bild: John Minchillo (AP Photo)

Carroll habe kurz nach dem angeblichen Angriff zwei Freunden davon erzählt. Sie habe Trump jedoch nicht bei der Polizei angezeigt, weil sie vom wohlhabenden und gut vernetzten Geschäftsmann Vergeltung gefürchtet habe. Erst Jahrzehnte später ging Carroll mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. In einem Artikel des «New York Magazine» vom Juni 2019 erzählte sie zum ersten Mal vom angeblichen Angriff. Sie sei durch die #MeToo-Bewegung inspiriert worden, vom Vorfall zu erzählen.

Die durch den Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein ausgelöste Bewegung hat bereits zahlreiche Frauen dazu ermutigt, ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen und Belästigungen zu teilen. Auf den Fotos, die für den Artikel geschossen wurden, trug Carroll auf Wunsch des Fotografen dasselbe schwarze Kleid der Designerin Donna Karan, in dem Trump sie angeblich missbraucht hat.

Kleid mit DNA-Spuren

Als Carroll im selben Jahr noch ihre Klage einreichte, liess ihr Anwalt sie von einem Wachmann begleitet das Originalkleid für forensische Tests aus ihrem Kleiderschrank holen. Laut einem Laborbericht fand man zwar kein Sperma, aber die DNA eines nicht identifizierten Mannes auf den Schultern und auf dem Ärmel des Kleids. Carrolls Anwälte fordern von Trump nun eine DNA-Probe. Doch auch wenn das Kleid Spuren von Trumps DNA enthält, beweist dies nicht unbedingt seine Schuld.

Der Beweis könnte jedoch Trumps Aussage, dass er Carroll noch nie getroffen habe, widerlegen.Carroll ist sich jedoch sicher, dass die DNA auf dem Kleid diejenige von Trump ist, und will ihren Tag vor Gericht. Laut eigenen Aussagen muss sie zurzeit mit einer Waffe neben ihrem Bett schlafen, weil sie wegen ihrer Beschuldigungen gegen Trump Todesdrohungen erhalten habe. «Bei dieser Verleumdungsklage geht es nicht um mich», sagte Carroll, die sich regelmässig mit anderen Frauen trifft, die Trump des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt haben. «Es geht um jede Frau, die noch nicht für sich selbst sprechen kann.»

Fälle könnten nun rasant vorankommen

Der Fall Carrolls ist einer von zwei Verleumdungsklagen, bei denen Trump sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird. Bei der anderen Anklägerin handelt es sich um Summer Zervos, eine ehemalige Teilnehmerin seiner Reality-TV-Show «The Apprentice».

Bezichtigt Trump ebenfalls des sexuellen Übergriffs: Summer Zervos verlässt den Manhattan Supreme Court in New York am 5. Dezember 2017. Bild: Kathy Willens (AP Photo)

Sie warf Trump 2016 vor, sie bei einem Treffen im Jahr 2007 in New York gegen ihren Willen geküsst zu haben. Zu einem späteren Zeitpunkt habe er sie zudem in einem Hotel in Kalifornien befummelt, als die beiden sich trafen, um über Arbeitsmöglichkeiten zu sprechen. Trump bestritt die Vorwürfe und nannte Zervos eine Lügnerin, woraufhin sie ihn 2017 wegen Verleumdung verklagte und Schadensersatz sowie einen Widerruf seiner Aussage forderte.

Trump versuchte erfolglos, den Fall abweisen zu lassen. Sein Argument, dass er als Präsident immun gegen Klagen vor staatlichen Gerichten sei, reichte nicht aus. Seine Anwälte legten danach Berufung beim New Yorker Berufungsgericht ein, das den Fall immer noch prüft. Anfang Februar bat Zervos das Gericht, den Fall nach Trumps Abgang aus dem Weissen Haus wieder aufzunehmen. Denn jetzt, wo die Argumente von Trumps Anwälten nicht mehr ziehen, könnten die Fälle von Carroll und Zervos rasant vorankommen.

Mehr als zwei Dutzend Anklägerinnen

«Das einzige Hindernis, mit den Zivilklagen fortzufahren, war, dass er der Präsident ist», sagte Jennifer Rodgers, eine ehemalige Bundesstaatsanwältin und jetzt ausserordentliche Professorin für klinisches Recht an der New York University School of Law, gegenüber Reuters. Auch Carrolls Anwältin Roberta Kaplan zeigt sich nun zuversichtlich: «Ich denke, die Richter werden spüren, dass es an der Zeit ist, in diesen Fällen voranzukommen.»

Ungewöhnliches Vorgehen des Justizministeriums unter Trumps Regierung Infos einblenden Im September unternahmen Beamte des US-Justizministeriums unter Trumps Regierung schliesslich einen höchst ungewöhnlichen Schritt. Sie baten darum, dass in diesem Fall die Regierung anstelle von Trump als Angeklagter eingesetzt wird. Die Anwälte des Justizministeriums argumentierten, dass Trump wie jeder Regierungsangestellte nach dem Bundesgesetz Anspruch auf Immunität vor Zivilklagen habe, wenn er seinen Job ausübe. Trump habe demnach in seiner Eigenschaft als Präsident gehandelt, als er gesagt habe, das Carroll lüge. Gemäss Rechtsexperten handelt es sich dabei um ein noch nie da gewesenes Vorkommnis, dass das Justizministerium einen Präsidenten für einen Vorfall verteidigt, der noch vor seinem Amtsantritt stattgefunden hat. Die Bitte wurde vom Richter zwar abgelehnt, das Justizministerium legte jedoch Berufung ein. Das Berufungsgericht hat dazu noch nichts entschieden. Es bleibt abzuwarten, ob Beamte des Justizministeriums unter Präsident Joe Biden, der im vergangenen Monat sein Amt antrat, den Fall weiterhin im Namen von Trump verteidigen werden.

Zervos und Carroll sind nur zwei von mehr als zwei Dutzend Frauen, die Trump öffentlich des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt haben. Zu den weiteren Anklägerinnen gehören ein ehemaliges Model, das behauptet, Trump habe sie beim Tennisturnier US Open 1997 sexuell belästigt, eine ehemalige Miss-Universe-Kandidatin, die behauptet, Trump habe sie 2006 begrapscht, und eine Reporterin, die behauptet, Trump habe sie 2005 in seinem Resort Mar-a-Lago ohne ihre Zustimmung geküsst. Trump hat die Vorwürfe stets bestritten und sie als politisch motiviert bezeichnet.





lif